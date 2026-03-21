　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

強友會捐贈搜救犬訓練器材　台南消防量能再升級

▲強友會捐贈搜救犬訓練器材及消防裝備，提升台南救災量能。（記者林東良翻攝）

▲強友會捐贈搜救犬訓練器材及消防裝備，提升台南救災量能。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為強化第一線救災與搜救能量，台南市政府消防局21日舉行捐贈儀式，由強友會慷慨捐贈搜救犬訓練器材及消防人員個人裝備，協助提升整體救災效能與應變能力，為城市安全再添助力。

▲強友會捐贈搜救犬訓練器材及消防裝備，提升台南救災量能。（記者林東良翻攝）

台南市長黃偉哲表示，公共安全的守護仰賴專業設備與長期訓練，此次強友會捐贈內容包含Top-Matic Power Clip磁吸訓練系統、Cannonball可充電式球發射機等專業設備，有助於提升搜救犬訓練效率與精準度；同時也提供消防人員使用的頭盔及水域裝備，強化災害現場的安全防護。

黃偉哲指出，強友會長期支持台南消防工作，過去曾捐贈LUCAS心肺復甦機，提升緊急救護品質，並資助消防人員赴美學習先進救災與管理技術，將國際經驗導入在地實務，對整體防救災能力提升助益良多。

▲強友會捐贈搜救犬訓練器材及消防裝備，提升台南救災量能。（記者林東良翻攝）

消防局長楊宗林表示，搜救犬在重大災害應變中扮演關鍵角色，透過專業訓練器材可有效提升訓練成果與實務應用能力；而完善的個人防護裝備，更是確保第一線人員安全的基石。此次捐贈將有助於強化搜救犬培訓及水域救援等面向的整體戰力。

消防局強調，未來將持續精進救災技術與訓練品質，並整合民間資源，提升面對各類災害的應變能力，攜手打造更安全、具韌性的台南城市環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6962 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／18:22發生地震　「北部有感」最大震度3級
「梅姨」落網長相大變　陸畫像相似度不到30%
GD、SJ都吃過！TWICE唱完大巨蛋直奔慶功？　餐廳公告吵
追緝20年！陸神祕「梅姨」終於落網　恐遭判死
美以轟伊朗「燒到台灣」！1煉油副產品影響半導體命脈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全台最美「媽祖水上遶境」石門水庫登場　40艘遊艇護駕神巡祈福

台南市推SHERO影展　《陽光女子合唱團》登大銀幕展現女性韌性

特教生種下24年希望　永福星星幫植樹護台南響應世界森林日

強友會捐贈搜救犬訓練器材　台南消防量能再升級

樂活鯤喜灣登場　串聯濱海三地文化海味一次體驗

八德祈龜文化1388斤大米糕龜亮相　張善政：展現創意發揚傳統

從父逝困境中崛起　嘉義北回培英文教協會助單親女孩攻頂台大

緬甸女大生車資不足「慘被丟包」西濱公路　桃園巡邏警解圍

24家企業釋650職缺　新營聯合徵才湧500人搶機會最高65K

小小水槍大任務！台南善化消防進校園　射水體驗玩出防災力

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

美軍F-35被擊落

全台最美「媽祖水上遶境」石門水庫登場　40艘遊艇護駕神巡祈福

台南市推SHERO影展　《陽光女子合唱團》登大銀幕展現女性韌性

特教生種下24年希望　永福星星幫植樹護台南響應世界森林日

強友會捐贈搜救犬訓練器材　台南消防量能再升級

樂活鯤喜灣登場　串聯濱海三地文化海味一次體驗

八德祈龜文化1388斤大米糕龜亮相　張善政：展現創意發揚傳統

從父逝困境中崛起　嘉義北回培英文教協會助單親女孩攻頂台大

緬甸女大生車資不足「慘被丟包」西濱公路　桃園巡邏警解圍

24家企業釋650職缺　新營聯合徵才湧500人搶機會最高65K

小小水槍大任務！台南善化消防進校園　射水體驗玩出防災力

快訊／18:22宜蘭規模3.5地震　「北部有感」最大震度3級

全台最美「媽祖水上遶境」石門水庫登場　40艘遊艇護駕神巡祈福

中油吸收油價漲幅　卓榮泰：研議專案融資、撥補與增資協助

賴清德擬重啟核二核三　台電：啟動自主安全檢查、研提再運轉計畫

「有孩子我就收！」　陸人口販子「梅姨」超冷血拐賣9童當生意　

劍指日本對抗F-35　雙座殲-20S列裝「強軍先鋒飛行大隊」

「12驅+5護」鎮南海　大陸豪華驅九支隊垂發數量破千

陽明破小巨蛋魔咒闖冠軍賽！蘇衡「大三元」攜許語珊擊潰南山、明決戰北一女

8旬婦撞死蘋果高層一家4口「不認罪」　法官判免入獄掀眾怒

南韓大田汽車零件廠大火　剩餘3名失蹤者「找到了」！

【聽過的自報年紀】麥香主題曲原唱現身！　開口清唱「熟悉的旋律」

地方熱門新聞

桃園首開噪音車扣牌先例　打擊改裝排氣管

南投工業區焚化爐狂燒外來廢棄物　縣議會怒了

蘆竹大竹通勤新選擇　729路線3/23起試辦營運

中央調降社宅戶數　桃園未來社宅供給恐短缺

南消三大隊救災救護逾9千件挽救269人命展現救護實力

從停靠到參與　口湖休息站打造交通與地方連結平台

24家企業釋650職缺新營聯合徵才湧500人搶機會最高65K

台南安南掩埋場深夜火警28車62人灌救歷時4小時多撲滅幸無傷亡

桃園115年首梯次失業者職訓招生中

白喬茵赴日考察營養午餐！驚見「一顆光頭」

女大生被丟包　幸遇巡警助返家

台南善化消防進校園射水體驗玩出防災力

台南北門六校聯合運動會登場消防「轉轉樂」闖關宣導人氣爆棚

台南勞工局攜手成大辦開齋節活動關懷境外生打造友善城市

更多熱門

相關新聞

台南市推SHERO影展《陽光女子合唱團》登大銀幕展現女性韌性

台南市推SHERO影展《陽光女子合唱團》登大銀幕展現女性韌性

為響應國際婦女節，台南市家庭教育中心規劃「看見她的堅韌」系列影展，採線上與實體雙軌進行，21日於大遠百威秀影城舉辦「SHERO電影院」實體觀影活動，邀集永仁高中親師生、新住民及多個婦幼與社福團體約170人參與，共同欣賞電影《陽光女子合唱團》，透過影像傳遞女性堅韌與團隊互助精神。

台南善化消防進校園射水體驗玩出防災力

台南善化消防進校園射水體驗玩出防災力

台南鹽水武廟文昌祭登場消防結合活動宣導清明「四不一要」防火

台南鹽水武廟文昌祭登場消防結合活動宣導清明「四不一要」防火

台南安南掩埋場深夜火警28車62人灌救歷時4小時多撲滅幸無傷亡

台南安南掩埋場深夜火警28車62人灌救歷時4小時多撲滅幸無傷亡

台南北門六校聯合運動會登場消防「轉轉樂」闖關宣導人氣爆棚

台南北門六校聯合運動會登場消防「轉轉樂」闖關宣導人氣爆棚

關鍵字：

強友會捐贈搜救犬訓練器材台南消防

讀者迴響

熱門新聞

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元船司多尚未討論　損失估逾百萬

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

逼孫去掃墓！婆婆狂問「請假了嗎」　網曝1禁忌：不能去

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

快訊／焦凡凡生了！胎位不正急剖腹

普丁開條件　以不幫伊朗換取川普放棄烏克蘭

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

夫偷吃喊被榨乾　妻求償百萬卻吞敗

更多

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面