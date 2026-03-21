強友會捐贈搜救犬訓練器材　台南消防量能再升級

▲強友會捐贈搜救犬訓練器材及消防裝備，提升台南救災量能。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為強化第一線救災與搜救能量，台南市政府消防局21日舉行捐贈儀式，由強友會慷慨捐贈搜救犬訓練器材及消防人員個人裝備，協助提升整體救災效能與應變能力，為城市安全再添助力。

台南市長黃偉哲表示，公共安全的守護仰賴專業設備與長期訓練，此次強友會捐贈內容包含Top-Matic Power Clip磁吸訓練系統、Cannonball可充電式球發射機等專業設備，有助於提升搜救犬訓練效率與精準度；同時也提供消防人員使用的頭盔及水域裝備，強化災害現場的安全防護。

黃偉哲指出，強友會長期支持台南消防工作，過去曾捐贈LUCAS心肺復甦機，提升緊急救護品質，並資助消防人員赴美學習先進救災與管理技術，將國際經驗導入在地實務，對整體防救災能力提升助益良多。

消防局長楊宗林表示，搜救犬在重大災害應變中扮演關鍵角色，透過專業訓練器材可有效提升訓練成果與實務應用能力；而完善的個人防護裝備，更是確保第一線人員安全的基石。此次捐贈將有助於強化搜救犬培訓及水域救援等面向的整體戰力。

消防局強調，未來將持續精進救災技術與訓練品質，並整合民間資源，提升面對各類災害的應變能力，攜手打造更安全、具韌性的台南城市環境。