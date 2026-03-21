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「特殊1工作」月領25K！他猶豫要不要接　網驚：太爽了吧

▲▼渣男,劈腿,出軌,A片,看片,偷情,男友,老公。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO猶豫要不要接下「工作」。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有一名男網友發文透露，父親因嫌棄他英文能力不佳，開出月領2萬5000元的條件，要求他每天定點坐滿八小時專心念英文。面對這份「特殊的工作」，讓他十分猶豫該不該接下，還是要直接去外頭闖蕩？貼文曝光後，引起討論。

學英文還月領25K

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這名男網友在Dcard上，以「每天8小時坐在工位上讀書月領25000你們會要嗎」為標題發文。原PO表示，自己畢業後的多益成績只有500分，所以被父親嫌棄英文程度太差。為了不讓他繼續待在學校過著懶散的生活，父親便開出條件。

坐定點讀8小時英文

原PO進一步說明，他被要求每天必須讀滿8小時的英文，且一天至少要背熟10個單字。此外，父親還規定他只能坐在指定的辦公座位上，除了中午可以放風休息1小時外，其餘時間都不准隨意離開，必須乖乖觀看YouTube與使用英文APP進行對話訓練。

▲▼滑手機,追劇,看YouTube,看影片,男友,直男,薪水小偷,偷懶。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

面對這份月薪2萬5000元的「讀書工作」，原PO不知道是否該聽從父親的安排？還是他應該果斷拒絕，靠自己的力量直接去外面職場闖蕩，尋找更高薪的發展機會？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「帶薪學英文太爽了吧，可以待幾個月準備多益考完就收工啊，還順便存錢」、「超爽，夢寐以求的工作。如果可以的話，希望不要只限制英文，包含其他各種科目」、「一天才要求10個單字太快樂了吧」、「爸爸缺不缺女兒」、「好爽喔。而且只要10個單字？扯」。也有網友表示，「那是你家的錢，左手進右手出。要賺別人的錢，要出去外面」、「你爸人很好，但相信這樣就算過一年，你英文仍不會進步。你出去闖吧，被主管罵你英文爛時你成長的速度會快得多」。

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