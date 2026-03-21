樂活鯤喜灣登場　串聯濱海三地文化海味一次體驗

▲「2026樂活鯤喜灣」於南區龍山寺前廣場熱鬧開幕，吸引大批民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

串聯鯤鯓、喜樹與灣裡三地的「2026樂活鯤喜灣」活動，21日於南區龍山寺前廣場熱鬧開幕，活動以文化、產業與生活為主軸，邀請民眾走入台南濱海聚落，感受最真實的海線風情，台南市長黃偉哲下午偕同副市長姜淋煌、南區區長蕭琇華及多位地方人士出席，共同為活動揭開序幕。

黃偉哲表示，「樂活鯤喜灣」自2010年舉辦至今，已邁入第17年，長期深耕濱海文化，逐步打造屬於南區的城市品牌。隨著參與人潮逐年成長，活動已成為台南重要在地盛事之一。他指出，南區擁有黃金海岸與豐富人文底蘊，是極具特色的濱海秘境，期盼透過活動讓更多人認識在地文化與生活樣貌。

今年活動自3月14日至28日規劃一系列主題小旅行，包括「鯤喜灣海風輕騎之旅」、「鯤鯓海味小旅行」、「喜樹童趣小旅行」及「鯤喜灣王醮文化小旅行」，透過導覽與體驗，帶領民眾走進巷弄、貼近信仰文化，感受濱海生活節奏。

備受矚目的「鯤喜灣風味餐」同樣吸引目光，嚴選當季農漁食材入菜，呈現海味鮮甜與傳統辦桌文化。今年由龍山寺廟方提供補助，每桌補助1,200元，民眾只需3,800元，即可享用原價5,000元的豐盛料理，不僅滿足味蕾，也凝聚在地情感。

活動期間，龍山寺前廣場化身多元展演舞台，規劃魔幻泡泡秀、紙王船手作、陶藝彩繪、定向越野及馬匹騎乘體驗等多項活動，兼具文化深度與親子互動樂趣；現場也有學校團隊與街頭藝人輪番演出，並結合農特產市集與文創展售，展現濱海社區的活力與創意。



開幕首日氣氛熱絡，黃偉哲也親自走入人群，與小朋友一同參與泡泡互動體驗，在繽紛泡泡中留下合影，展現親民一面，為活動增添歡樂色彩。

今日活動包括立委陳亭妃、市議員李啟維、周麗津、林美燕，以及立委林俊憲服務處與各議員服務處代表皆到場共襄盛舉。