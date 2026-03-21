第一次交女友「一周6次被榨乾」　他下床腿軟：想分手！驚人體力曝

▲一周壞壞6次，原PO坦言想分手了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

談個戀愛，卻差點精盡人亡！一名網友表示，平時有運動習慣，身體狀況不錯，與27歲同樣熱愛運動的女友交往後，原以為兩人生活健康契合，沒想到交往後才發現對方性慾相當強烈，一周要激戰6次，讓他直呼「被榨乾」，長期下來身心吃不消，萌生分手念頭，貼文曝光後掀起討論。

一名35歲男網友在Dcard透露，女友是他的第一任對象，兩人第一次親密接觸時，他就體驗到了「被榨乾的感覺！」他自認身體狀況不錯，有爬山、跑步的習慣，女友也會游泳、練瑜珈，以及上健身房，未料每次親密連結都讓原PO體力耗盡。

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原PO崩潰直呼，女上體位就讓他「射了兩次，下床直接軟腳」，後續更發現對方需求頻繁，不僅下班回家要、休假也要，甚至連普通約會最後都變成開房間。

面對女友的高需求，原PO表示自己其實逐漸感到壓力，甚至開始勉強配合，「為了不讓她失望」，但長期下來身體與心理都出現負擔。他也直言，「一週6次哪個男人撐得住」，因此動了分手念頭，但又因為對女友感情很深，陷入進退兩難。

底下網友紛紛看傻，「你是不是挑飯後做才比較沒元氣？ 改成早上或睡前做應該好很多」、「改用玩具來滿足她」、「有這種女友要珍惜啊」、「有在運動的女生真的性欲超強，特別是會上瑜伽課或健身房」、「她是正常的，你也是正常的，無奈年紀差太多，你應付不來」、「性事不合就是分手，你是人不是按摩棒」。

留言之中，釣出過來人分享5個提高性欲跟性能力， 「1.負重深蹲練腿，大腿練粗增加睪固酮分泌」、「2.中醫補腎氣，明顯腎氣不足」、「 3.練習心肺能力，游泳跟跑步5000米」、「4.凱格爾運動，增加骨盆底肌緊實，快射時候夾緊緊只會有高潮不會射，享受多重高潮，不會累」、「5.多吃海鮮（鋅）跟牛肉食補，增加元氣」。