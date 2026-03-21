賴清德拋核二、核三重啟　王鴻薇批龔明鑫：錯誤能源政策還扯馬英九

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德今（21日）說，立法院通過《核管法》後，台電依法行文請經濟部評估，確認核二、核三廠具備重啟條件，現在台電已經在準備重啟的程序，月底就會把重啟計劃送到核安會審議。對此，國民黨立委王鴻薇表示，現在就是非核家園大轉彎；經濟部長龔明鑫之前還扯說核四是前總統馬英九時代停的，民進黨自己能源政策錯誤，還想扯馬英九。

對於賴清德拋出核二、核三具重啟條件一事，王鴻薇先說，背後應該是有美方的壓力，美方一直說台灣需要核能，認為台灣若不用核電，將有能源韌性、國安韌性的問題。賴清德不得不重啟核電原因很多，最大因素是美國壓力，核二、核三兩家簽約廠商西屋、奇異都是美國原廠，行政院長卓榮泰所提到的「未來新式核能」在ART（台美貿易協定）也寫得很清楚，要跟美國買。

王鴻薇也說，台灣的能源結構非常脆弱，這次中東戰爭更把台灣能源軟肋凸顯出來，重啟核電才是正確的方向。

王鴻薇表示，賴清德現在說要重啟核能說的雲淡風輕，但錯誤政策已造成多大的損失，核三去年才走入歷史，今年又要花錢重啟，這要花多少錢，從不對外講也不敢講要花多少錢，民進黨至少要為錯誤的能源政策道歉，且要告訴民眾，到底要付多少代價。

此外，王鴻薇指出，美伊戰火導致台灣的天然氣從卡達進口受阻，恐影響台電發電。經濟部長龔明鑫之前說，如果天然氣調度困難，將啟動燃煤備用機組，並提到核四是前總統馬英九時代停的，簡直是瞎扯，完全切割自己執政責任，「現在馬英九是總統嗎？奇怪了耶」，民進黨自己能源政策錯誤，還想亂扯，只會耍嘴皮子。民進黨現在該做的事，應該是重新規劃能源配比，否則錯誤的政策比貪污還可怕。