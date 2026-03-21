普丁發賀電力挺！俄羅斯是「伊朗最忠實盟友」　譴責美以空襲

▲ 普丁向伊朗發新年賀電。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁21日藉波斯新年「諾魯茲節」（Nowruz）之際向伊朗發出訊息，克里姆林宮聲明強調，莫斯科在此關鍵時刻仍是德黑蘭最忠誠的盟友與可靠夥伴。普丁分別致函伊朗最高領袖穆吉塔巴（⁠Mojtaba Khamenei）及總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），祝福伊朗人民在嚴峻考驗中展現尊嚴。

普丁賀函強調俄伊友誼 譴責美以軍事行動

根據《路透》，普丁在賀函中指出，「莫斯科在這段艱困時期仍是德黑蘭忠實的朋友與可靠的夥伴。」俄方嚴厲譴責美國與以色列對伊朗的攻擊行動，指控這些軍事行動已將整個中東地區推向深淵，並引發嚴重全球能源危機。普丁更批評伊朗最高領袖遭暗殺是「卑鄙的謀殺」。

消息人士質疑俄實際援助有限

但莫斯科對伊朗支持程度仍存在爭議，部分伊朗消息人士透露，在這場自1979年革命以來最嚴重的危機中，德黑蘭從俄羅斯獲得的實際幫助相當有限。儘管美媒日前披露，俄方已擴大與伊朗分享衛星影像與無人機技術，但雙方簽署的戰略夥伴協議並未包含共同防禦條款。

俄提情報交換被拒 克宮否認報導

此前，《政客》（Politico）報導稱莫斯科向華府提出交換條件，願停止向伊朗提供情報，以換取美方停止向烏克蘭提供俄羅斯相關情報，但被美國拒絕，克宮隨即否認此報導為假消息。