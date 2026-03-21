八德祈龜文化1388斤大米糕龜亮相　張善政：展現創意發揚傳統

▲桃園市張善政今日上午出席八德祈龜文化薪傳推廣活動，三元宮主委呂林小鳳等人捧著創意米龜。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市「2026八德祈龜文化薪傳推廣活動」今（21）日在八德三元宮舉行，市長張善政表示，八德祈龜活動象徵平安與長壽，是地方極具代表性文化傳承，今年參展社區發揮驚人創意，在祈龜作品中使出渾身解數，展現桃園深厚的民俗底蘊，透過親子參與讓傳統文化得以扎根。

▲桃園市張善政今日上午出席八德祈龜文化薪傳推廣活動，敬獻市府重達1,388斤的大米糕龜。（圖／八德三元宮提供）

張善政在活動中敬獻市府重達1,388斤的大米糕龜，還親自體驗手作DIY祈龜，感受祈龜文化的熱情與創意。張善政指出，八德三元宮不僅是桃園深具特色信仰中心，更因長期深耕社會公益榮獲內政部獎項肯定，期許這項傑出傳統慶典能持續發揚光大，一年比一年更加精彩。

▲桃園市張善政與三元宮主委呂林小鳳觀賞創意米龜。（圖／市府新聞處提供）

三元宮主委呂林小鳳提及，今年活動最受矚目亮點莫過於全國首創的「陶喜龜」繪畫比賽，以陶製龜形為畫布，邀請八德國中小學生透過彩繪創作，把福氣、平安、吉祥的祈願化為個人獨特的視覺語言，賦予傳統信仰物件嶄新的藝術生命，現場展出學生作品風格多元、創意豐沛，吸引大批民眾駐足欣賞。活動由張善政市長選出八德國中、僑愛國小兩名學生特優獎，並頒發6,000元獎金，肯定學子們以藝術傳承文化的用心與才華。此外，也開放民眾來廟內欣賞學生作品並參與投票，為學生加油打氣，最終由八德國中榮獲人氣團體獎。

▲八德祈龜文化薪傳推廣活動，各社區製作創意米龜吸引信眾目光。（圖／八德三元宮提供）

八德區公所強調，八德三元宮「祈龜活動」已傳承逾一甲子，每年農曆二月初二土地公誕辰與二月初三文昌帝君聖誕期間，居民皆會祈求福龜保平安。市府今年特別敬獻重達1,388斤大米糕龜，並新增「桃喜龜」等特色作品，誠心祈求神明庇佑桃園國泰民安、市運昌隆。

▲桃園市張善政與三元宮主委呂林小鳳頒獎給獲獎學生。（圖／市府新聞處提供）