柬埔寨服刑2年！家人三度「救援」失敗　晚安小雞控訴被騙1300萬

記者邱中岳／台北報導

網紅晚安小雞（本名陳能釧）因在柬埔寨拍片造假，被逮捕入獄服刑2年後，於19日晚間飛回台灣，落地後因通緝犯身分被帶回，在士林地檢署複訊後諭知限制住居，歷經一連串的風波後終於可以回家，晚安小雞也在21日舉行記者會，並於會中強調家人為了救自己，前後花了1300萬，結果卻被騙光。

網紅晚安小雞在柬埔寨拍攝假影片遭逮，入獄兩年後終於在2月13日出獄，於19日遭遣返回台灣，晚安小雞也在21日舉辦記者會，表示當初是受到Selina的陳姓女子建議，所以決定前往柬埔寨拍攝影片。

▲晚安小雞在服刑期間，家屬為了救人換減刑，前後花1300萬都被騙光。（圖／記者黃克翔攝）

晚安小雞表示，從剛出道就跟Selina有配合販售商品，再一次聊天中，Selina提議叫晚安小雞前往柬埔寨拍攝影片，但是當時晚安小雞認為想先從越南、泰國等大城市著手。

但是Selina告知「柬埔寨目前很亂，是很好的題材」，晚安小雞在思考柬埔寨詐騙、囚禁豬仔等情事不斷，希望藉此影片宣導，才決定前往柬埔寨拍片，但沒想到卻因為拍假片遭逮入獄服刑2年。

▲晚安小雞返台舉辦記者會向社會大眾道歉。（圖／記者黃克翔攝）

沒想到入獄之後，著急的家人開始四處尋求協助，希望能夠幫助晚安小雞獲取減刑機會，但是卻前後被騙走1300萬，其中還包括以公司借貸、個人信貸等方式，向銀行借了9百萬，最後卻根本毫無作用。

晚安小雞表示，一入獄就遭到毆打，後來在裡面的中國超市，認識了自稱老馬、華華兩名中國員工，表示打電話回家一次要3百美金，後來打電話給家人後，兩名中國員工又利用電話向晚安小雞的家人索討金錢，後來以虛擬貨幣轉帳12萬美金卻沒有辦法讓晚安小雞獲取減刑。

之後又遇到朋友介紹一名在皇室工作的一星將軍，將軍還直接將車開進軍營，取得晚安小雞以及同案共犯阿鬧的信任，且聲稱可以在5月份國王生日幫忙申請減刑，但是要先支付一個人五萬美金的費用，晚安小雞聯繫家人支付10萬美金希望能夠讓該名一星將軍幫忙。

但是直到國王過完生日之後都沒有取得減刑消息，該名一星將軍又到監獄探視，表示因為要「排隊」爭取減刑機會，還要花錢打點法院人員，所以要加價1萬元美金，但是第二次又被騙。

▲佛牌業者阿贊爹（紅圈）拿出與柬埔寨總理表兄弟洪杰的合照，表示可以救出晚安小雞。（圖／晚安小雞提供）

直到最後一次，當初叫晚安小雞到柬埔寨的Selina終於出面，表示有一個賣泰國佛牌的阿贊爹，認識柬埔寨現任總理洪馬內的姪子洪杰，還秀出與洪杰的合照取信晚安小雞，更聲稱只要匯款1200萬泰銖可以幫忙晚安小雞脫困，晚安小雞家人先轉帳390萬台幣以及10萬元現金給Selina，共計四百萬元當作訂金。

原本阿贊爹表示4百萬當成訂金，剩餘的8百萬等晚安小雞等人被帶到泰國邊境再「一手交人一手交錢」，後來阿贊爹又在度探監改口，表示要支付剩餘的8百萬款項才能放人，還製造假的減刑文件取信晚安小雞，但最後仍無法放行，直到回台灣，晚安小雞才驚覺最後還是遭自己最親信的人詐騙。

晚安小雞表示，三次共計被騙走23萬美金以及4百萬台幣，折合台幣約1300萬，晚安小雞也在記者會過程中兩度起身鞠躬道歉，更直言「現在是一個重新開始的機會」，回台也要承擔當時做錯決定，只想把過去完整的說清楚，向社會交代。