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社會 社會焦點 保障人權

「刑事戰將」涉貪保外就醫無法到警局報到　檢提抗告被駁回

▲▼ 。（圖／林明佐）

▲林康承（原名林明佐）因臥病在床，長期無法向警局報到。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中地院審理九州集團涉賭、洗錢案，前警政監林康承（原名林明佐）因涉貪4451萬元遭起訴，去年6月以重病為由聲請保外就醫獲裁准，被以1500萬元交保。由於林長期臥病在床，無法出院履行向警局報到，檢方因此提起抗告，主張改為由員警定期到點訪查、簽名，落實防逃機制，不過台中高分院認為原裁定內容已足夠防逃，且未違反比例原則，駁回檢方抗告。

檢察官認為，林康承以在醫院接受治療為由，長期未履行原裁定的須定期向警局報到的內容，依現況單以限制出境出海，以及僅依靠低強度個案自己上傳手機拍照、電子監控系統等防逃措施，難以防止其潛逃隱匿，且若林的手機出狀況，如沒電、無信號，就算科技設備監控中心即時發現異狀，指揮員警前往查看仍需要相當時間。

檢方主張，為補強電子報到的侷限性及時間性，應改命員警定期至林的所在地訪查，並命林簽到，以此等方式讓防逃機制得以確實落實，請求將原裁定關於林定期報到部分撤銷，更改為適當之裁定。

台中高分院合議庭認為，林涉嫌收賄、包庇、洩密等罪，遭裁定羈押及4次延押，因罹患惡性腫瘤獲保外就醫，限居於屏東老家，目前因脊椎惡性腫瘤併腰椎第二節壓迫性骨折、嚴重貧血、敗血症併敗血性休克、龍骨壓迫性潰瘍等嚴重病情，在義大醫院持續治療，有相關診斷證明及科技監控中心通報單可佐。

合議庭認為，在客觀上，林目前的確因為重病而無法定期報到，原審已選擇併同多種適當羈押替代方式，考量林的訴訟進行程度及其他一切情形，原裁定符合比例原則，也可相當程度確保林的行蹤，加上檢方抗告內容與刑事訴訟法第116條之2第1項第1款規定不合，近日予以駁回，不得再抗告。

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