出門前確認「走廊燈要不要關」　老公酸1句！讓她心寒了

▲老公的話讓原PO感到受傷。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

夫妻間的溝通態度常是維繫感情的關鍵。近日有女網友發文訴苦，表示與先生準備出門前，好意詢問是否要關閉走廊電燈以節省電費，沒想到卻遭對方冷言嘲諷，說跟她當室友很可憐。這番尖酸刻薄的言論讓她感到相當受傷，感嘆多年付出未獲珍惜。貼文曝光後，引起討論。

隨口問關燈，老公回應讓她心寒

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這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文。原PO在文中提到，目前與先生住的同樓層還有另一名房客。某天傍晚太陽尚未下山時，夫妻倆正準備一起出門，原PO基於省電與省錢考量，隨口詢問先生是否需要將走廊電燈關閉，未料對方卻回說，「跟你當室友很可憐」，這樣走廊會變得很黑，走路不方便。

但原PO解釋，當時其實還有自然光線，且房東並未規定走廊燈必須常態亮著，平時她出門若外面沒開燈，她也不會生氣。她認為，她當時不過隨口問一句，並非堅持要關，不解對方為何尖酸刻薄，「明明可以好好說，例如『開著比較安全或比較方便』」。

結婚七年包辦早餐！卻遭惡劣態度對待

這件事讓原PO感到相當心寒，她感嘆兩人結婚七年來，每個週末都是由她主動幫忙準備早餐，先生卻從來沒有為她做過一次。沒想到如今卻因為關燈這種小事情，遭到對方用惡劣的態度對待。滿腹委屈的她上網發問，想知道是先生太傷人還是自己太敏感。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你現在內心的話，我會真的變成對話的方式，直接嗆回去」、「你沒有太敏感，是他說話帶著貶低，所以你不舒服很正常」、「這種人講話就是喜歡酸溜溜，明明可以好好說話，就是要講得讓人無法接下一句」、「隨手關燈沒錯啊」。也有網友說，「不要關燈，真的很困擾」、「其實可以改成感應燈就好」、「弄個感應燈是不是就能解決」。