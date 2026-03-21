　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出門前確認「走廊燈要不要關」　老公酸1句！讓她心寒了

▲▼睡眠,夫妻,關係,健康,睡眠離婚,分床,分房,成長。（圖／Pexels）

▲老公的話讓原PO感到受傷。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

夫妻間的溝通態度常是維繫感情的關鍵。近日有女網友發文訴苦，表示與先生準備出門前，好意詢問是否要關閉走廊電燈以節省電費，沒想到卻遭對方冷言嘲諷，說跟她當室友很可憐。這番尖酸刻薄的言論讓她感到相當受傷，感嘆多年付出未獲珍惜。貼文曝光後，引起討論。

隨口問關燈，老公回應讓她心寒

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文。原PO在文中提到，目前與先生住的同樓層還有另一名房客。某天傍晚太陽尚未下山時，夫妻倆正準備一起出門，原PO基於省電與省錢考量，隨口詢問先生是否需要將走廊電燈關閉，未料對方卻回說，「跟你當室友很可憐」，這樣走廊會變得很黑，走路不方便。

但原PO解釋，當時其實還有自然光線，且房東並未規定走廊燈必須常態亮著，平時她出門若外面沒開燈，她也不會生氣。她認為，她當時不過隨口問一句，並非堅持要關，不解對方為何尖酸刻薄，「明明可以好好說，例如『開著比較安全或比較方便』」。

▲▼感情,婚姻,夫妻,伴侶,相處,心理。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

結婚七年包辦早餐！卻遭惡劣態度對待

這件事讓原PO感到相當心寒，她感嘆兩人結婚七年來，每個週末都是由她主動幫忙準備早餐，先生卻從來沒有為她做過一次。沒想到如今卻因為關燈這種小事情，遭到對方用惡劣的態度對待。滿腹委屈的她上網發問，想知道是先生太傷人還是自己太敏感。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你現在內心的話，我會真的變成對話的方式，直接嗆回去」、「你沒有太敏感，是他說話帶著貶低，所以你不舒服很正常」、「這種人講話就是喜歡酸溜溜，明明可以好好說話，就是要講得讓人無法接下一句」、「隨手關燈沒錯啊」。也有網友說，「不要關燈，真的很困擾」、「其實可以改成感應燈就好」、「弄個感應燈是不是就能解決」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6962 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網瘋傳「統一布布」將開賣　業者低調回應
快訊／台中捷運異常！乘客全被請下車　13站延誤
周杰倫太狠了！新歌MV砸1億...超狂幕後團隊曝光
晚安小雞控遭設局！　「S女」照片曝光
安海瑟薇Threads首發文！蔡英文「回3符號」　萬人瘋朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台中捷運設備異常！旅客全被請下車　13站延誤

遇到好男人！「她下體1秘密」開不了口　網看傻：那部位用得到嗎

出門前確認「走廊燈要不要關」　老公酸1句！讓她心寒了

晚安小雞曝藏鏡人！她秒懂「都是一樣的手法」喊徹查：一抓一大串

行動郵局APP下載量將衝破千萬　4周年抽iPhone 17

不是高薪？同工作「可以做超級久」　網曝1原因超重要：做20年沒走

快訊／快儲水！高雄明天大停水12小時　11區48萬戶受影響

蕭煌奇PO用餐照「吃魚顧眼睛」　放火回1句！網驚：雙倍地獄哏

用AI聽懂鳥語的抗議　小學生創作《啾啾翻譯機》短片奪動畫獎特優

在高市早苗面前「開珍珠港玩笑」　他曝川普態度：只對1類人客氣

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

美軍F-35被擊落

快訊／台中捷運設備異常！旅客全被請下車　13站延誤

遇到好男人！「她下體1秘密」開不了口　網看傻：那部位用得到嗎

出門前確認「走廊燈要不要關」　老公酸1句！讓她心寒了

晚安小雞曝藏鏡人！她秒懂「都是一樣的手法」喊徹查：一抓一大串

行動郵局APP下載量將衝破千萬　4周年抽iPhone 17

不是高薪？同工作「可以做超級久」　網曝1原因超重要：做20年沒走

快訊／快儲水！高雄明天大停水12小時　11區48萬戶受影響

蕭煌奇PO用餐照「吃魚顧眼睛」　放火回1句！網驚：雙倍地獄哏

用AI聽懂鳥語的抗議　小學生創作《啾啾翻譯機》短片奪動畫獎特優

在高市早苗面前「開珍珠港玩笑」　他曝川普態度：只對1類人客氣

現身反擊洪誠陽指控！　張淳淳氣炸「賣肝賣腎都會還你」

八德祈龜文化1388斤大米糕龜亮相　張善政：展現創意發揚傳統

GD、SJ都吃過！TWICE唱完大巨蛋直奔金豬慶功？　粉絲看公告吵翻了

「刑事戰將」涉貪保外就醫無法到警局報到　檢提抗告被駁回

搶油大戰開打！美國剛解除石油制裁　印度「急買伊朗石油」

蘇智傑關鍵代打安助獅勝兄弟　王威晨久違守一壘成焦點

柬埔寨服刑2年！家人三度「救援」失敗　晚安小雞控訴被騙1300萬

中國製機器人跳來跳去　魏哲家直言「沒用、好看頭而已」

網瘋傳「統一布布」全黃布丁將開賣　業者低調回應：敬請期待

伊朗飛彈能力「被封存」！　衛星照揭美以轟炸7成地下隧道入口

【看了會捏把冷汗】原本開心玩耍　鏡子突倒壓住萌娃驚險一瞬！

生活熱門新聞

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

逼孫去掃墓！婆婆狂問「請假了嗎」　網曝1禁忌：不能去

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

品木宣言「全台百貨櫃撤光」　最後營業日曝光！

明起連6天熱如夏！　下週六又變天

北海道跟團「導遊軍事化管理」　團員壓力大到吃不下！

付費版LINE一個月165元會買單嗎？一票搖頭

身分證字號被一堆人轉傳！四叉貓開告

Lady M突宣布改規則：杜拜千層不單賣

激戰到一半！男友「突告白1句話」她瞬間冷掉：該放生？

快訊／氣象署示警「中度磁暴」今起影響15小時　導航無線電恐中斷

玩南美募資13萬！旅遊冒險家嗆：沒錢就去賺錢

44歲公務員棄鐵飯碗退休！投資靠3招避雷

托運行李超重「求幫帶回台灣」！一票喊拒絕

更多熱門

相關新聞

才剛買新房子！她卻因「1原因」躲回娘家

才剛買新房子！她卻因「1原因」躲回娘家

一名準二寶媽在臉書社團發文抱怨，老公才剛買下新房，公婆竟隨即買下正對門的住戶，造成變相與公婆同住的局面。她目前懷孕七個多月，並帶著大寶，因擔心在新家白天無人照應，選擇待在娘家，卻頻遭公公質疑為何不回新家住？讓她崩潰直呼根本不想回去。貼文曝光後，引起討論。

出國玩「房間被亂翻」　婆婆吐1句...她傻眼

出國玩「房間被亂翻」　婆婆吐1句...她傻眼

本分開住！生完小孩「公婆要求同住」曝原因

本分開住！生完小孩「公婆要求同住」曝原因

過年被逼喝酒　老公反應讓她心寒

過年被逼喝酒　老公反應讓她心寒

初一洗澡會沖掉好運？她等到半夜快崩潰

初一洗澡會沖掉好運？她等到半夜快崩潰

關鍵字：

毒姑九賤婆媳討論區

讀者迴響

熱門新聞

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元船司多尚未討論　損失估逾百萬

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

逼孫去掃墓！婆婆狂問「請假了嗎」　網曝1禁忌：不能去

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

快訊／焦凡凡生了！胎位不正急剖腹

普丁開條件　以不幫伊朗換取川普放棄烏克蘭

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

夫偷吃喊被榨乾　妻求償百萬卻吞敗

更多

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面