搶油大戰開打！美國剛解除石油制裁　印度「急買伊朗石油」

▲美國政府緊急宣布鬆綁伊朗石油制裁。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美以聯手打擊伊朗引發國際油價飆升，使全球陷入嚴重能源危機，美國政府20日宣布將暫時解除伊朗石油制裁。印度煉油廠已經開始著手恢復採購伊朗原油，其他亞洲國家也正評估跟進可能性。

根據《路透社》報導，3名印度煉油業消息人士證實，他們將重啟伊朗原油採購，目前正等待政府指示以及華府針對付款條件等細節的進一步說明。相較於其他亞洲主要進口國，印度原油庫存量相對較低，因此在美國日前暫時解除對俄羅斯的制裁後，業者便迅速預訂俄羅斯石油。

知情人士指出，其他亞洲煉油廠也正進行內部評估，確認是否能夠參與這波採購行動。美國財政部長貝森特20日宣布，川普政府發布30天制裁豁免令，允許購買海上運輸中的伊朗石油。

根據美國財政部外國資產控制辦公室規定，這項豁免適用於3月20日當天或之前裝載、並在4月19日前卸貨的所有船隻，包括受制裁的油輪。這已是戰爭爆發以來，美國第三度暫時解除石油制裁。

能源數據分析公司Kpler原油市場資深經理貝洛斯特里諾（Emmanuel Belostrino）指出，目前約有1.7億桶伊朗原油在海上運輸，這些油輪散布在中東波斯灣至中國附近海域。

諮詢機構Energy Aspects則在3月19日估計，海上的伊朗石油約有1.3億至1.4億桶，相當於目前中東產量損失不到14天的量。

亞洲地區60%的原油供應仰賴中東，荷莫茲海峽3月幾近封閉，迫使區域內煉油廠降低產能並削減燃料出口。

川普2018年因伊朗核計畫問題重新對其實施制裁，自此之後中國便成為伊朗主要客戶。Kpler數據顯示，中國獨立煉油廠2025年每日的伊朗石油採購量達138萬桶，主要是受到大幅折扣吸引，因為多數國家因制裁而迴避伊朗原油。

不過交易商警告，採購伊朗石油仍面臨諸多複雜問題，包括付款方式的不確定性，以及大量原油是由老舊影子船隊運載。2名煉油業消息人士表示，部分過去的買家與伊朗國家石油公司簽有契約義務，然而自2018年底美國重新實施制裁後，伊朗石油已有相當比例改由第三方交易商銷售。

一名新加坡交易商坦言，「通常需要一些時間處理合規、行政和銀行等程序，但我想大家會盡快展開相關工作。」

除了中國，在制裁重新實施前的伊朗原油主要買家還包括印度、南韓、日本、義大利、希臘、台灣和土耳其。