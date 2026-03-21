新北大巨蛋選址未定案！李四川曝最佳條件　蔣萬安喊川伯接手沒問題

▲台北市長蔣萬安與國民黨新北市長提名人李四川合體。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

新北大巨蛋選址至今仍未確定，民進黨新北市議會黨團批評，侯友宜出訪都為大巨蛋選址做規劃，但自2024年喊出構想至今已2026年，還停留在選址階段，極度不負責任。對此，國民黨新北市長提名人李四川今（21日）下午受訪提到，若在市區、交通方便、遠離住宅區，會是好地方。同台的台北市長蔣萬安也說，新北市接下來要蓋大巨蛋，「由川伯接手一定沒有問題」。

針對新北大巨蛋選址議題，李四川說，從台北市的大巨蛋經驗，一定要設在交通方便的地方，若能遠離住宅區，也比較會成功。設在市區交通方便，也許全國的人不管要來打棒球或演唱會、辦活動，會比較方便，疏導部分若還有捷運、高鐵等大眾運輸，會是最好的地方。

蔣萬安說，不管是台北大巨蛋當時川伯全力協助完工啟用，昨天也才剛舉辦TWICE演唱會；川伯也全力協助輝達落腳台北。過去一起並肩作戰、推動很多重大建設，新北市接下來要蓋大巨蛋，「由川伯接手一定沒有問題，不管川伯到哪裡，我一定全力支持」。

另外，李四川被問到蔣萬安有沒有給什麼建議時說，最有力的建議就是「要習慣」，習慣所有選舉的語言。蔣笑說，川伯很有經驗，不分藍綠黨派都贏得「做事的人」好評，大家有目共睹；川伯的親民也不用教，是很自然。他笑說，選舉過程，川伯千萬記得保護好他的嗓子，要多吃川貝枇杷膏。