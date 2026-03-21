遇到好男人！「她下體1秘密」開不了口　網看傻：那部位用得到嗎

▲她苦惱外痔怎麼向男友開口。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友表示，30歲終於遇到體貼溫柔的對象，男方還希望彼此不能隱瞞任何事，她卻卡在一件私密困擾上，就是自己有外痔，不知道該怎麼坦白。貼文曝光後，網友胡鬧笑虧「有需要用到？」，也有人安慰這根本不是大事。對此，醫師指出，女生在月經期、妊娠期、產褥期及更年期，特別容易出現痔瘡問題。

一名網友在臉書「匿名公社」表示，她今年30歲、感情經驗不多，最近好不容易遇到一位體貼溫柔的對象，甚至覺得對方就是「對的人」。沒想到，男方近日提出希望彼此之間「不能隱瞞任何事、該坦誠面對」，讓她陷入兩難。

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原PO接著尷尬透露，其實她有痔瘡的困擾，而且偏偏是外痔，「很想對他坦誠，但實在不知道該怎麼開口？」對此，原PO認真求問大家，「該如何美化自己有痔瘡的說法？」

底下網友紛紛胡鬧回應，「寶貝，我的屁股有顆大痘痘」、「是說...那個部位他有需要用到？」「如果你們是男上加男，有痔瘡確實要先講一下」、「還好吧，以後生完小寶寶也有機會得痔瘡啊」、「人家的屁股血液循環不好，有靜脈曲張」、「被摸到痔瘡就說是B腫吧」。

也有網友認為，「這不用特別強調吧…我老公有痔瘡，我也是交往第三年才知道，還是因為他一直吃炸的發作，我才知道」、「去手術處理處理就好，也不是什麼大事情」、「他應該不會因為痔瘡跟你分手吧」、「搞不好對方也有痔瘡」。

女生「4時間點」最容易長痔瘡！醫：月經來也會

大腸直腸科醫師陳威智曾指出，痔瘡原本是肛門中由血管、結締組織和平滑肌纖維構成的生理組織，幫助肛門肌肉更好的收縮和封閉，以防液體、氣體和固體外漏。後因久坐、不良的排便習慣而有不當的擠壓磨擦和壓力，導致組織滑出體外（脫垂）有腫脹出血，形成臨床上所說的痔瘡。

陳威智也點名女生在「4個時期」特別容易出現痔瘡，像是月經報到、妊娠期、產褥期及更年期。陳威智進一步說明，一般內痔分4級，第1級為排便出現少量出血，有一點搔癢感和分泌物；第2級是排便時會跑出肛門外，便完再縮回去；第3級痔瘡幾乎掉在肛門外，但用手指可以推回去；最嚴重第4級，痔瘡完全掉在肛門外，且無法用手推回。