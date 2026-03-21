轟賴清德重啟核電不智　公視前總經理：監院應啟動彈劾

▲公視前總經理馮賢賢。（資料照／公視紀錄觀點提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德今（21日）表示，台電本月底將把重啟核二、核三廠的計畫送到核安會審議。對此，公視前總經理馮賢賢開轟，反核不是清高的道德議題，而是台灣國土安全的紅線，她反對賴清德重啟核電的不智決定，呼籲賴總統懸崖勒馬，否則監察院應據此啟動彈劾程序。

賴清德今日出席磐石會第28屆、第29屆會長交接典禮時透露，立法院通過《核管法》後，台電依法行文請經濟部評估，確認核二、核三廠具備重啟條件，本月底就會把重啟核二、核三廠的重啟計畫送到核安會審議，這也是因應後續人工智慧時代算力所帶來的電力缺口，必須的考量。

然而馮賢賢表示，台灣是地震國，到處都有斷層帶，萬一嚴重地震引爆核災，人口密度極高的小小台灣，大家無處可逃，後果會比福島核災更加不堪設想，因此，反核對她來說不是清高的道德議題，而是台灣國土安全的紅線。

馮賢賢認為，不同的能源有不同的問題，利弊都可以評估，但風險必須在可承受範圍內才能成為選項。她藉此呼籲，多年來費盡力氣反核的朋友們一起站出來，阻攔賴總統的一意孤行。

馮賢賢接著點名，也請那些多年來享受反核選票的民進黨立委和官員，公開告訴我們，「你們的反核立場是怎麼變不見的？」她直言，美國壓力不是理由，台灣有很多地方可以跟美國合作互利，但重啟核電或許對美國有利，對台灣卻是弊遠大於利。

馮賢賢強調，她反對賴清德重啟核電，因為這是危害台灣國家安全的不智決定，也違反《環境基本法》第23條規定，她表示，請賴總統懸崖勒馬，否則監察院應據此啟動彈劾程序。

不過，馮賢賢坦言，她明白以賴總統的個性，是會硬幹的，但身為民主國家的總統，賴清德必須向人民交代，重啟核電的政策，利弊是如何評估的，為何總統非這麼做不可？

馮賢賢不禁感慨，這麼多人反核幾十年，是被民進黨耍著玩的嗎？「反核也是你，提出非核家園政策的也是你，才終於達到非核家園又翻桌子說要重啟核電的也是你？」。

馮賢賢痛批，政治裡有一種東西叫「誠信」，賴總統可以不厭其煩地去推大家興趣缺缺的團結十講，對於攸關國家生死存亡的核電安全問題，卻似乎毫無跟國民溝通的興趣。

馮賢賢質疑，那麼我們有權利知道為什麼嗎？賴清德今天的話，讓全國反核的民進黨支持者都感到痛心洩氣，唯有馬英九、黃士修等人得意洋洋，如此背叛支持者的人，還有餘地談團結嗎？