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賴清德擬重啟核二核三　蔣萬安：民進黨擁抱非核家園完全錯誤

▲▼台北市長蔣萬安與國民黨新北市長提名人李四川合體受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安與國民黨新北市長提名人李四川合體受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（21日）表示，核二、核三廠具備重啟條件，「現在台電已經在準備重啟的程序，這個月底就會把重啟計劃送到核安會審議」。對此，台北市長蔣萬安說，「今天賴總統的宣布，讓我們非常感嘆，過去10年民進黨政府所擁抱的非核家園是完全錯誤的政策」，民進黨政府要不要對於過去長期被他們打壓、抹黑甚至攻擊支持推動核電的專家學者，還給他們一個公道。

針對各界關注的核電重啟議題，賴清德今出席磐石會新舊任會長交接典禮時說，很多朋友都建議電力要多元使用，也感謝立法院通過《核管法》，國家政府一定要依法行政，因此台電就行文請示經濟部，核一、核二、核三，哪個具備重啟運轉條件？經過審慎評估後，核二、核三廠具備重啟條件，「現在台電已經在準備重啟的程序，這個月底就會把重啟計劃送到核安會審議」。

蔣萬安說，一直以來他都呼籲中央政府應該要務實打造安全、穩定、多元的能源組合，核電當然應該納入考量，他也公開支持核三延役。

蔣萬安表示，上午他也才呼籲中央政府，過去1970年代能源危機時，國民黨政府展現魄力推動十大建設，有了核一廠，接續完工核二、核三，也為台灣長遠的能源政策及經濟發展打下重要的基礎。

「今天賴總統的宣布，讓我們非常感嘆，過去10年民進黨政府所擁抱的非核家園是完全錯誤的政策。」蔣萬安說，大家也會關注，民進黨政府要不要對於過去長期被他們打壓、抹黑甚至攻擊支持推動核電的專家學者，還給他們一個公道。

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