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社會 社會焦點 保障人權

晚安小雞揭內幕！出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　家人扛千萬債

▲晚安小雞（左圖／記者黃克翔攝）指控「商品上游Selina」（右圖／記者邱中岳翻攝）還詐騙他約400萬台幣。

▲晚安小雞指控廠商Selina（右圖）詐騙他約400萬台幣。（圖／記者黃克翔攝、邱中岳翻攝）

記者邱中岳、黃資真／台北報導

網紅晚安小雞（本名陳能釧）因在柬埔寨拍片造假，被逮捕入獄服刑2年後，於本月19日晚間飛回台灣，落地後因通緝犯身分被帶回，在士林地檢署複訊後諭知限制住居，歷經一連串的風波後終於可以回家。今(21日)下午3點晚安小雞召開記者會，提及去柬埔寨的點子、害他騙走400萬的罪魁禍首，就是自己已合作3年的上游廠商「Selena」。

S女提供假拍片點子 晚安小雞被逮卻消失

晚安小雞表示，S女是自己開始直播探險以來就合作的廠商，販賣自創的保健食品，某天S女稱希望業績更好，提出可以在柬埔寨拍攝被綁架的影片，起初他極力反對，主張這題材敏感，恐會引起社會爭議，但Selena認為，既然柬埔寨長期存在詐騙園區、虐待、台灣人淪為豬仔的問題，可以用這個題材提醒社會大眾，必須重視當地治安與風險，而S女也拿出泰國皇室證明，強調自己可以保護他的人身安全，他因此決定構思整起計畫。

S女介紹線人幫解套 實則設圈套騙錢

因影片曝光後，被警方逮捕盤問、打得半死時，晚安小雞基於信任，從未供出其他人，沒想到S女從事件爆發以來完全不聞不問，直到入獄1年後她突然再次聯絡上晚安小雞，自稱認識一名叫「阿贊爹」的人，對方表示他認識前總理洪森的姪子洪杰，還傳了多張合照證明。

▲晚安小雞召開記者會爆料是「商品上游Selina」引誘他去柬埔寨，坐牢期間更被詐騙約1200萬台幣。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼阿贊爹（紅圈處）傳送與洪杰的合照，表示洪杰是他的老闆，且願意幫忙救他。

▲晚安小雞召開記者會爆料是「商品上游Selina」引誘他去柬埔寨，坐牢期間更被詐騙約1200萬台幣。（圖／記者邱中岳翻攝）

當時阿贊爹跟S女曾到柬埔寨找晚安小雞，稱若想離開只是支付1200萬泰銖即可，前提是先支付400萬泰銖的頭期款，餘款等人被帶到泰國邊境後再一手交錢一手交人，全案上訴高院後就可以回家，「焦急與無助的情況下，我與家人選擇相信。」

▲晚安小雞召開記者會爆料是「商品上游Selina」引誘他去柬埔寨，坐牢期間更被詐騙約1200萬台幣。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼晚安小雞家人的轉帳證明。

▲晚安小雞召開記者會爆料是「商品上游Selina」引誘他去柬埔寨，坐牢期間更被詐騙約1200萬台幣。（圖／記者邱中岳翻攝）

家人在轉帳390萬跟繳交現金10萬後，阿贊爹傳了一張偽造的法院認證減刑的證明，並承諾7天內可以回家。沒想到，阿贊爹再到柬埔寨找晚安小雞，卻改口稱得把剩下的800萬也付清，否則無法如期返台，甚至得知S女早已搬走了其中的250萬，因此最終只得在監獄內服完刑。

▲晚安小雞召開記者會爆料是「商品上游Selina」引誘他去柬埔寨，坐牢期間更被詐騙約1200萬台幣。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲阿贊爹偽造法院減刑證明。

晚安小雞控S女混淆視聽 曝家人為他背千萬債務

不僅如此，S女在晚安小雞坐牢期間，未經他同意擅自販售自家的產品牟利，侵害他品牌權益，晚安小雞更控，S女利用部分加工偽造扭曲的語音內容，稱他賄賂高官，向新聞媒體爆料混淆視聽，試圖阻止他返台。對此，晚安小雞的家人在他坐牢時已經協助報案，目前偵查庭已經開完，全案已經進入司法程序。

晚安小雞強調，這些事情是他做錯決定造成的後果，自己不會推卻，但如今家人為了我借款近千萬債務，「我有錯不代表家人也得承受欺騙 ；我有罪，不代表任何人都可以利用假的公文、假的承諾、假的關係，再次對我的家人下手」，最後晚安小雞承諾「未來，我會用更負責任的方式製作內容。也會重新學習，重新出發」。

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