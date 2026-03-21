夏威夷暴雨成災！洪水毀屋吞車　老水壩恐潰堤當局急撤5500人

▲美國夏威夷暴雨成災，5500人被要求撤離。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國夏威夷遭遇強降雨引發嚴重洪災，暴漲的泥水沖入街道、吞噬車輛並沖毀房屋，歐胡島北部災情最為慘重。當局警告，一座已有120年歷史的水壩恐「隨時潰決」，目前已針對約5500人發布撤離命令，並緊急救出超過230人。州長直言，此次洪災恐造成超過10億美元損失，為該島20年來最嚴重水患之一。

根據《美聯社》，豪雨於當地時間21日重創夏威夷歐胡島，多地傳出街道變河流、房屋被沖離地基的驚人畫面。位於北岸的衝浪勝地也未能倖免，警報聲大作，當局緊急要求瓦希亞瓦水壩（Wahiawa Dam）下游居民撤離，並警告該水壩面臨「即將潰堤」風險。

官方指出，瓦希亞瓦水壩的水位在24小時內由79英尺暴增至84英尺，距離極限僅剩6英尺，情勢一度十分危急。

夏威夷州長格林（Josh Green）表示，目前尚未傳出死亡或失蹤，但已有約10人因失溫送醫。

搜救人員透過空中與水路持續搜索受困民眾，不過行動一度受到民眾操作空拍機影響。檀香山市長布蘭賈迪（Rick Blangiardi）則坦言，「目前造成的破壞無疑是災難性的，數十甚至上百棟房屋受損，但完整災情仍待評估。」

救援方面，國民兵與消防部門從歐胡島西岸一處名為「Our Lady of Kea’au」的營地空運撤離72名參加春令營的孩童與成人。儘管該營地位於高地，但聯外道路已被洪水切斷，當局不敢冒險讓人員留在原地。

除了歐胡島，毛伊島部分地區也發布撤離警示，尤其是曾在2023年野火中受創的拉海納（Lahaina）周邊社區，因滯洪池接近滿載而面臨新一輪威脅。

氣象單位指出，歐胡島部分地區一夜之間降雨量達20至30公分，最高峰更逼近40公分，土壤早已飽和，進一步加劇洪水風險。此次暴雨主因為冬季常見的「科納低壓」（Kona lows）帶來大量濕氣。專家警告，在人為氣候變遷影響下，夏威夷強降雨的頻率與強度正逐年上升。

值得注意的是，備受關注的瓦希亞瓦水壩建於1906年，過去曾於1921年發生潰堤後重建，早已被官方列為「高風險設施」。