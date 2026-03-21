BTS光化門開唱26萬人湧入！8旬翁遭搜身「逼丟瑞士刀」　發飆摔刀

▲南韓天團BTS在首爾光化門廣場舉行回歸演出，現場戒備森嚴。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓天團BTS將於21日晚間7時在首爾光化門廣場舉辦回歸演出，主辦單位預估周邊將湧入高達26萬人次。然而在演出前約5個半小時，現場便已聚集近3萬名粉絲與民眾，一度出現單小時人潮暴增超過4成的驚人速度。就在嚴密安檢過程中，一名80多歲老翁因隨身攜帶瑞士刀遭攔阻，竟當場情緒失控將刀具摔向地面，刀刃彈出引發現場一陣騷動，所幸未釀成傷亡。

多重檢查哨嚴格把關 老翁持刀過安檢爆衝突

從市廳站通往市廳廣場沿線設有多處檢查哨，各入口皆架設門型金屬探測器進行危險物品查驗，警方也對民眾隨身行李實施嚴格檢查。根據警方指出，21日下午2時34分左右，於通往光化門廣場的社稷路8街前方3號閘門入口處，一名80多歲男性在金屬探測器前接受身體與背包檢查時，被發現包內藏有一把瑞士刀。

當警方告知該刀具屬於禁止攜入物品時，老翁隨即情緒激動地抗議，高聲質問，「這麼貴的東西要我丟掉嗎」。他接著提高音量表示，「我都已經80多歲了，拿這麼小一把刀能做什麼」。警方耐心解釋目前狀況確實無法讓他攜刀入場，並建議他可以先將刀具丟棄，由於身體檢查已經完成，之後就能快速通關。然而老翁仍不願配合，憤而將刀具拋向地面，刀身撞擊地面的瞬間刀刃彈了出來，現場氣氛瞬間緊繃。

一名負責安檢的警務人員無奈表示，許多民眾抱怨只是想短暫參觀卻要接受全身搜查，質疑安檢措施過於嚴格。該名警員說道，「也有不少人直接要求讓他們通過，不想配合檢查。」

▲警方加強安檢，鬧出多起突發事件。（圖／路透）



人潮如潮水般湧入 單小時暴增逾4成

根據首爾市即時城市數據系統顯示，21日下午2時30分，光化門與德壽宮周邊區域已累積約2萬6000至2萬8000人。統計資料更顯示，當天上午7時25分左右，該區域聚集人數約8000至8500人，相較1小時前增幅達42.7%；若與清晨時段相比，人數更是暴增172.2%，增長速度十分驚人。隨著演出時間逼近，首爾市政府研判人潮仍將持續攀升。

與興奮提早搶佔位置的粉絲相比，在層層管制措施下，部分民眾因需繞行替代路線而表達不滿，有人甚至當場大聲抱怨不便。

1萬5000名維安人力進駐 政府設指揮中心即時監控

為避免大量人潮聚集引發踩踏等公安事故，南韓政府與地方政府共調派警察、消防等公務人力合計1萬5000人次投入現場維安工作。南韓政府已在首爾市政府大樓設置現場狀況指揮中心，透過即時監控系統掌握人流動向。相關人士表示，將採取區域分流策略，防止瞬間大量人潮集中於單一地點造成危險。