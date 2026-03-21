烏日警局首辦家庭日歡慶兒童節　小小萌警接棒傳承榮耀

▲▼烏日警分局長謝博賢首次辦家庭日歡慶兒童節。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

為了迎接即將到來的四月兒童節，並體恤同仁平日辛勞，台中市警察局烏日分局今（21）天首度舉辦專屬警察同仁及其家屬的「小小波麗士榮耀體驗營」。警察爸爸、媽媽們難得換下嚴肅的執勤面孔，與孩子們在工作場域共創美好的親子回憶，場面溫馨動人。

活動安排了3小時的多元體驗，讓警眷子女化身「萌警」，小小警察學習按捺指紋辨識，並穿戴警用裝備，體驗父母執法專業，並且騎乘超萌的小哈雷機車，在遊戲中學習「車輛慢看停、行人停看聽」及預防「大型車內輪差」等重要觀念。防治組家防官別出心裁，設計「歡樂轉盤」遊戲，將識詐與婦幼安全宣導融入其中。

▲謝博賢期許小小萌警未來接棒傳承榮耀。

警察工作日夜顛倒，往往因勤務而錯過孩子成長的重要時刻。參加活動的吳姓警員感性表示，這是第一次帶家人踏入辦公環境，讓孩子了解父母的工作內容，進一步增進彼此的理解與支持。現場更有三代同堂的許小姐帶著孫子前來，看著孫子穿上警察制服帥氣巡邏，直呼是非常有意義的兒童節禮物。

分局長謝博賢表示，舉辦家庭日是為了增進警眷對警察工作的參與感與認同感。這不僅是親子時光，更是在孩子心中植下正向的人生觀。期許孩子們未來能像父母一樣，成為國家社會的中流砥柱，讓這份警察榮耀代代相傳。

▲▼烏日警分局員警全家五口總動員。