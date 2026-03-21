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追緝20多年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網　被判「死刑」機率高

▲▼ 大陸人口販子梅姨落網，20多年懸案終結 。（圖／翻攝 網易）

▲ 大陸人口販子「梅姨」終於落網，20多年懸案終結 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

轟動全大陸、牽涉多起兒童拐賣案的神祕關鍵人物「梅姨」，在逃亡多年後終於落網。廣州警方今（21）日證實，經過專案組不懈努力，「張維平等人拐賣兒童案」取得重大突破，犯罪嫌疑人謝某某（女）「梅姨」已遭逮捕歸案。經審訊，謝某某對其販賣兒童的事實供認不諱，這樁跨越20多年的兒童拐賣案終於完整破案。

綜合陸媒報導，本案源於2003年9月至2005年12月期間，多名兒童在廣州增城、惠州博羅等地被拐。2016年，警方抓獲張維平等5名犯罪分子，主犯張維平供認，所有被拐兒童均是透過「梅姨」進行販賣，才揭開涉及9名男童的拐賣慘劇。

在長達20年的緝捕過程中，「梅姨」一直是個幽靈般的存在。根據過往案情與警方模擬畫像顯示，梅姨真實姓名為謝某某，長期流竄於廣東增城、惠州及韶關等地。她不僅是張維平犯罪集團的核心銷贓管道，更是多名被拐兒童家長心中揮之不去的噩夢。

「梅姨」的身分特徵曾因畫像更新引發全大陸社會關注。2017年廣州警方首度公布其畫像，描述為，「年約65歲，身高約150公分，講粵語及客家話。」

由於「梅姨」真實姓名與戶籍資訊長期缺失，僅憑「梅姨」這個綽號，警方與尋親家庭在人海中尋覓多年。直到2025年，在公安部指導下，專案組發現謝某某的特徵與「梅姨」高度吻合，才鎖定了這名長期隱姓埋名的犯罪嫌疑人。

隨著案件偵辦，主犯張維平已於2023年4月被依法執行死刑，犯案人「梅姨」始終未能歸案，也讓許多被拐家庭的心始終懸著。萬幸的是，在大陸警方與社會各界的持續幫助之下，2019年至2024年間，該案涉及的9名被拐兒童幾乎被找回認親。

其中，包括引發大陸社會高度關注的「申聰案」，其父申軍良尋子15年的故事曾令無數人落淚。隨著兒童全數回歸家庭。大陸廣州專案組多年來持續走訪蒐集線索，堅持「不查清不放過」的原則，終於在近期將謝某某抓獲歸案。

目前，嫌疑人謝某某已被依法執行逮捕，案件正在進一步辦理中。2025年，在大陸公安部指導、外省公安機關指揮下，專案組發現一位名叫謝某某的女子，其特徵與「梅姨」高度吻合。經進一步核實，謝某某就是「梅姨」。

近期，專案組將嫌疑人謝某某抓獲。經審訊，謝某某對其販賣兒童的事實供認不諱。目前，嫌疑人謝某某已被警方依法執行逮捕，案件正在進一步辦理中。

「梅姨」將面臨何種法律後果？北京岳成律師事務所副主任岳屾山表示，「梅姨」涉嫌拐賣兒童罪。根據大陸《刑法》第二百四十條規定，拐賣婦女、兒童是指以出賣為目的，有拐騙、綁架、收買、販賣、接送、中轉婦女、兒童的行為之一的。“梅姨”販賣兒童的行為符合本罪的行為要件，視情節可能面臨五年有期徒刑以上刑罰，最高可能被判處「死刑」。

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