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晚安小雞曝藏鏡人！她秒懂「都是一樣的手法」喊徹查：一抓一大串

▲晚安小雞因案遭通緝，一落地就被逮捕，今移送士林地檢署。（圖／記者郭世賢翻攝） 

▲晚安小雞。（圖／記者郭世賢翻攝）

網搜小組／曾筠淇報導

曾在柬埔寨涉案入獄的直播主「晚安小雞」（本名陳能釧）19日晚間返台， 他回台後透露，自己並非該案企劃者，幕後藏鏡人是一名叫Selena的台灣人，他還被對方騙了400萬元。對此，財經網美胡采蘋就發文表示，該企劃符合特定貶低政府的敘事結構，「這個Selena到底是誰，真的應該好好查一查」。

胡采蘋質疑企劃背後動機

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胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，晚安小雞當初前往柬埔寨拍攝假裝遭詐騙集團毆打與追殺的影片，整體企劃明顯是搭著「台灣人被綁架到柬埔寨園區，但政府不救、政府無能」的論述出現。如今對方聲稱是名為Selena的廠商付錢要求演出，她認為必須好好徹查Selena的身分。

手法雷同！意圖打擊台灣政府

胡采蘋進一步分析，這類說法與宣稱在中東或烏克蘭只能依靠中國大使館救援的手法如出一轍。她指出，這種論述在Threads上相當氾濫，主要目的是藉由塑造中國強大的印象，來打擊並影響台灣民眾，但事實上，台灣在國際上缺乏邦交與使館的始作俑者就是中共，「如果真的有中國使館救援台灣人，我們當然是非常感謝的，只是這些中共外交官平常大概也沒有少欺負台灣外交官吧？」

胡采蘋籲追查幕後主使

胡采蘋接著提到，常出國自助旅行的台灣民眾多半具備自我救援能力，且出發前本應評估風險，避免前往爆發戰事的地區。文末她強調，未來對於晚安小雞的言論都需持保留態度，並呼籲追查Selena，「這一系列『政府不救』敘事到底是怎麼出來的，現在就是要一抓一大串的時間」。

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