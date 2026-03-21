從父逝困境中崛起　嘉義北回培英文教協會助單親女孩攻頂台大

▲嘉義北回培英文教協會協助照顧單親弱勢學童 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



在嘉義這片充滿人情味的土地上，一場跨越八年的教育馬拉松，見證了社會大愛如何翻轉弱勢學子的命運。現就讀台灣大學資訊管理學系三年級的李倢安，今（21）日現身感性分享她的求學之路。八年前，倢安在國中時期遭遇父親因癌逝世的重擊，家庭陷入困頓；所幸，嘉義北回培英文教協會(前北回急難救助協會)及時伸出援手，在理事長林銘賢與副理事長周連宗的長期陪伴下，化身為「第二個家人」，一路護送她挺進全台最高學府，台大資管系。

▲ 父逝陷困女孩林倢安在嘉義北回培英文教協會，理事長林銘賢(圖左一)與副理事長周連宗(圖右一)協助下，度過人生低潮並挺進台大資管，「八年長跑守護」傳佳話 。（圖／記者翁伊森攝）

倢安回憶，國二喪父後家境瞬間陷入冰點，當時嘉義北回培英文教協會得知狀況後，並非僅提供單次性的經濟援助。理事長林銘賢強調，協會的核心宗旨是「救急更要育才」，因此協會採取長期陪跑機制。這份支持從國中、高中，一直延續到大學，期間林理事長、周副理事長與眾多會員不僅提供生活補貼，更在每個學業與成長的關鍵時刻給予關懷。

「這不只是獎助學金，而是一份長達八年的情感依靠。」倢安表示，協會的長輩們看著她成長，給予的不僅是物資，更是讓她能專心求學的安全感，讓她即使在最艱困的時刻，依然保有追求夢想的勇氣。

▲ 嘉義北回培英文教協會理事長林銘賢感謝績優志工 。（圖／記者翁伊森攝）

倢安能錄取競爭極其激烈的台大資管系，除了自身極大的努力，更得益於台大專為弱勢生設置的「希望入學」管道。在申請過程中，嘉義北回培英文教協會積極協助她整理多年來參與協會公益活動、回饋社會的紀錄，並由協會具名強力推薦。這讓評審教授看見，倢安不僅具備優異的學術潛力，更擁有一顆感恩且韌性強大的心。

理事長林銘賢指出，協會照顧社會單親或是隔代教養的弱勢孩子，不僅每個月給數千元獎助學金，也在學業上給予建議，甚至聘請中正及嘉義大學的學生擔任教學指導;倢安的故事是協會最感人的典範之一。協會存在的目的，就是要成為像倢安這樣優秀卻受困於環境的孩子們的「護航員」，透過長期的資源挹注與陪伴，確保嘉義的孩子不因家庭變故而埋沒才華。

▲ 藝人與嘉義北回培英文教協會共同照顧弱勢 。（圖／記者翁伊森攝）