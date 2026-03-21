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不是高薪？同工作「可以做超級久」　網曝1原因超重要：做20年沒走

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲錢多事少不是唯一原因，待公司久的關鍵曝光。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

一份工作可做10年以上，背後是有什麼魔力呢？一名網友好奇直呼，為何有人可以在同一間公司待上很多年，是因為薪水好、環境穩定，還是懶得換工作？文章曝光後，網友回應除了主管同事好相處、離家近、年終不錯之外，最多人點名的關鍵竟是「好請假」，讓不少人甘願留下。

一名網友在Threads發文，他好奇為何有人可以在同一間公司待上很多年，究竟是因為薪水好、環境穩定，還是單純「懶得換」呢？

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文章曝光後，引發大票網友共鳴，也釣出各種現實面答案，「工作有成就感，工作氣氛好」、「錢多事少」、「待了15年，沒離職的原因是不太用加班、主管也還算和善、年終都至少4個月」、「1.離家很近，可以走路去上班、2.加班都會正常支付加班費」、「我在這個公司20年，上班可以玩玩具是讓我待很久的原因」。

一票老鳥曝關鍵：請假容易、不需說理由

比起高薪、主管同事好相處，不少人更在意的是「請假自由」，「好請假，方便追星」、「待了20幾年，兩個大原因：捨不得我28天特休，每年都有請到完沒客氣的，另一個原因則是為了少數同事」、「1. 好請假、2. 不知道去其他地方可以幹嘛」、「請特休可以不用說明理由」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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