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大陸 大陸焦點 特派現場

7犬跳車躲狗肉販子　「汪汪互助隊」照顧受傷同伴跨越17公里返家

記者任以芳／綜合報導

吉林長春呼嘯的快速路上，路過司機拍下了令人心碎又動容的一幕。七隻品種不同的狗狗，在車流如織高速公路旁邊排成整齊縱隊，頂著三月的寒風踉蹌前行。這段畫面迅速在網路上傳播，牽動無數養狗人的心，隨著志願者與飼主的介入，一場「汪汪互助隊」集體逃生、跋涉17公里的感人真相才揭開序幕。

綜合陸媒報導，有網友發現7隻品種各異的狗狗，包括德牧、金毛、拉布拉多等，在車流呼嘯的高速路邊排成一列、結伴前行。目擊網友因為自身也養狗，掛念這群狗狗的安全，隨即將畫面發布上網，並且求助「希望相關部門解救。」這段影片迅速引發關注，進而揭開了一場關於忠誠與互助的17公里「汪汪互助隊」感人的回家故事。

▲▼ 同村7只狗狗被偷，狗狗在高速路上機智互助逃脫，跋涉17公里回家 。（圖／翻攝 封面新聞）

▲ 同村七隻狗狗被偷，差點被賣去狗肉市場 。（圖／翻攝 百度）

隨著志願者與飼主介入尋找，真相浮出水面。這7隻狗狗並非流浪犬，全部都是同村平時一起玩三家戶人家的「鄰居狗」，日前被偷狗賊擄入鐵籠，裝入貨車運往狗肉市場。

研判狗狗憑藉本能咬破籠網，集體跳車逃生。在陌生的17公里歸途中，最年長的金毛與壯碩的拉布拉多自發走在最外側，用身體擋住後方飛馳的車流。隊伍中心護著跳車受傷、一瘸一拐的德牧，由小型犬緊隨左右安撫。

▼ 「汪汪互助隊」保護受傷的德牧狗狗，引起路過愛狗人士注意 。（圖／翻攝 封面新聞）

▲▼ 同村7只狗狗被偷，狗狗在高速路上機智互助逃脫，跋涉17公里回家 。（圖／翻攝 封面新聞）

▲▼ 同村7只狗狗被偷，狗狗在高速路上機智互助逃脫，跋涉17公里回家 。（圖／翻攝 封面新聞）

▲ 7隻狗狗機智逃脫，互相幫助，走了17公里回家 。（圖／翻攝 封面新聞）

「汪汪互助隊」累了就互相依偎取暖，疼了就彼此舔舐安撫，沒有一隻狗狗選擇獨自逃命。牠們在3月的寒風中一步一停，累了便一同停歇，疼了便互相依偎。參與尋找的志願者證實，這群「汪汪互助隊」19日奇蹟般地集體出現在村口，已全數平安回到村莊。

得知愛犬平安回村，其中一位飼主激動表示，家裡丟失的是德牧和金毛，萬幸牠們能靠著彼此扶持回來，沒被賣掉變成狗肉。這段由目擊者揭發的歸家奇蹟，不僅讓無數網友懸著的心落定，更證明了動物間不離不棄的情誼。

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