賴清德談核電重啟　綠委列3前提：安全為最高原則而非倉促決定

▲總統賴清德。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德上任後，政府對於重啟核能的立場態度鬆動。賴清德今（21日）說，立法院通過《核管法》後，台電依法行文請經濟部評估，確認核二、核三廠具備重啟條件，「現在台電已經在準備重啟的程序，這個月底就會把重啟計劃送到核安會審議」。對此，屏東綠委徐富癸表示，以安全為最高原則，核廢料的最終處置場也應該一併討論，完整的風險評估與社會溝通，再確認是否使用核能，而不是倉促做出政策決定。

去年重啟核三公投同意超過430萬票、高於不同意的150萬票，雖同意票數並未通過門檻，賴清德當時仍表示：「社會對於能源多元選擇的期待，我們也充分理解。」他表示，將依《核子反應器設施管制法》（簡稱《核管法》）啟動相關程序：核能安全委員會（簡稱核安會）制定核能機組安全審查辦法、台電依照審查辦法進行自主安全檢查，在核安無虞、核廢有解、社會共識三大原則下，面對核能議題。

對於核電議題，賴清德今日態度明確，他說除了立法院通過《核管法》修法，行政單位要依法行政外，台灣經濟發展不錯、且國際社會需要低碳電力，後續人工智慧時代因應算力帶來的電力缺口，也必須考量。對此，綠委徐富癸表示，作為屏東的立法委員，對於核二、核三是否重啟的議題，立場非常清楚：尊重法律、以安全為最高原則。

徐富癸指出，從能源結構來看，單一核電廠約占總發電量約5%至6%，然而，核電是否可以延役或重啟，關鍵仍在於安全條件是否充分達標。例如：核電廠設計壽命多為40年，延役需經過嚴格的老化評估與設備更新，台灣位處地震帶，必須符合國際核安標準，核廢料的最終處置場也應該一併進行討論。

徐富癸認為，在法規完備、安全無虞、資訊透明三大前提下，針對核二或是核三公平、完整的風險評估與社會溝通，再來確認是否要使用核能，而不是倉促做出政策決定。

徐富癸強調，能源政策不能只看經濟，而應在供電穩定與公共安全之間取得平衡。唯有在充分準備的情況下，核電是否繼續使用，才具有理性討論的基礎。屏東作為核三廠所在地，作為屏東的民意代表，絕對不允許讓地方承擔風險，卻沒有充分知情與決策參與權。