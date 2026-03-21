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大陸 大陸焦點 特派現場

川台貿易成長45％創新高　四川台辦主任：不斷優化營商環境

▲▼第八屆海峽兩岸文昌文化交流活動在四川省綿陽市梓潼縣七曲山文昌祖庭開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

▲第八屆海峽兩岸文昌文化交流活動開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／四川綿陽報導

今天（農曆二月初三）是文昌帝君誕辰日，第八屆海峽兩岸文昌文化交流活動在四川省綿陽市梓潼縣七曲山文昌祖庭開幕。四川省台辦主任劉曉晨致辭時表示，川台貿易去年年增約45％，創下歷史新高，四川將持續落實落細川台70條等惠台政策，不斷優化營商環境。

劉曉晨首先表示，文昌文化作為中華傳統文化的重要組成部分，在兩岸民間影響深遠。近年來，四川依托巴蜀文化深厚底蘊，積極推動川台人文交流，越來越多的台灣同胞走進四川，在體驗巴蜀文化中傳承中華文化。

她指出，四川作為經濟大省，2025年經濟總量超過人民幣6.7兆元，位居大陸第五、中西部第一；川台貿易2025年年增45％左右，創下歷史新高。她說，四川也是台胞到大陸西部發展的首選地，不少台胞台青在川扎根創業就業。

劉曉晨強調，四川將持續落實落細川台70條等惠台政策，不斷優化營商環境，依法維護台胞合法權益，讓同等待遇更加可感可及，真誠歡迎更多台灣同胞來川逐夢追夢。

▲▼第八屆海峽兩岸文昌文化交流活動在四川省綿陽市梓潼縣七曲山文昌祖庭開幕，四川省台辦主任劉曉晨。（圖／記者陳冠宇攝）

▲四川省台辦主任劉曉晨。（圖／記者陳冠宇攝）

劉曉晨還提到，兩岸青年好，兩岸的未來才會更好。四川高度重視台灣青年在川發展，積極支持兩地的社團、大專院校等機構展開多形式的青年交流。每年舉辦上百場青年專題活動，促進兩岸青年的互學互鑑，增進情誼；推動設立多個海峽兩岸青年創業園，持續優化發展環境。

劉曉晨強調，四川將一如既往地為台商、台胞、台青在川學習工作生活創造更好的條件，更廣泛地傾聽心聲，更細致服務需求，讓廣大台胞利益更多、福祉更實、發展更好。

大陸官員方面，海協會常務副會長龍明彪出席活動並宣布開幕，國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮、四川省台辦主任劉曉晨、綿陽市長江彬等出席。台灣人士方面，國民黨前副主席、前代理主席林政則出席並致辭，苗栗縣政府副秘書長許滿顯恭讀祝文。

▼台大哲學系教授苑舉正（前排左起）、國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮、海協會常務副會長龍明彪出席活動。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼第八屆海峽兩岸文昌文化交流活動在四川省綿陽市梓潼縣七曲山文昌祖庭開幕，前排左起為台大哲學系教授苑舉正、國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮、海協會常務副會長龍明彪。（圖／記者陳冠宇攝）

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