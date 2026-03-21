獨／中油「最貪執行長」棄保潛逃山區　檢警研判「應還在國內」

▲前中油執行長徐漢（左）棄保潛逃，檢警研判他應該還在國內。（圖／翻攝自中油公司網站）

記者陳宏瑞／高雄報導

涉貪2700萬元的中油前煉製事業部執行長徐漢，原訂下週一23日宣判，卻在19日下午驚傳他剪斷電子腳鐐、棄保潛逃，檢警一路追查他的逃亡軌跡，赫然發現他刻意在屏東萬巒山區製造「行蹤斷點」，疑似放煙霧彈誤導警方，外界懷疑他的企圖恐是轉往海線偷渡出境，但檢警研判徐漢「應該還在國內」。

檢警掌握，徐漢19日當天上午從高雄楠梓住處出門，獨自前往左營高鐵站，卻沒搭高鐵，反而轉進台鐵新左營站，搭區間車南下到屏東潮州，再隨機攔下一輛計程車直奔山區，行經萬巒鄉中正路一帶時，竟刻意挑選沒有監視器的林邊溪堤防附近提前下車，動向詭譎。

直到下午1時55分，徐漢強行剪斷配戴的電子腳環，科技監控中心也同步收到回報，啟動相關程序發現徐漢的手機也失聯，檢警確認他已棄保潛逃。

檢警研判，他前段刻意進入山區「設斷點」，後段恐另有接應，藉此引導追捕方向，企圖轉往其他路線脫身。

徐漢如果選擇偷渡出海，令人聯想起去年8月震驚全台的高市左營區「16槍狙擊命案」，開槍的嫌犯在案發後搭漁船偷渡出境，手法相當類似。

但檢警認為，徐漢案和左營的槍擊案性質不同，因為左營狙殺命案背後牽涉龐大利益，經過縝密的規劃，槍手行兇後有大批「後援」，經過層層斷點，數十人分工合作才把槍手偷渡出境。

而徐漢雖然貪了數千萬，但畢竟是「正經人」，與左營槍擊案的黑道、詐團聯手完全不一樣，加上徐漢在被搜索時已經被扣2700多萬，就算身上仍有現金和資產，但他案發後以往的金流已經斷了，如今想偷渡「要人要錢」，恐怕沒那麼容易，因此研判徐漢「應該還在國內」。

目前屏東警方與海巡署全面戒備，已動員內埔、枋寮及恆春分局，針對通往沿海的主要幹道、廢棄工寮及民宿展開地毯式搜索，嚴防徐漢趁隙潛往海岸線脫逃。