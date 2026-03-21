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替徐欣瑩初選助陣同框拍片　蔣萬安：期待北市和竹縣緊密互動

▲▼投入國民黨新竹縣長黨內初選的立委徐欣瑩（左），近日再度與台北市長蔣萬安同框拍片（右）。（圖／徐欣瑩辦公室提供）

▲投入國民黨新竹縣長黨內初選的立委徐欣瑩（左），近日再度與台北市長蔣萬安同框拍片（右）。（圖／徐欣瑩辦公室提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨新竹縣長黨內初選進入最後衝刺階段，投入初選的立委徐欣瑩今（21日）發布最新影片，除了再度邀請台北市長蔣萬安同框力挺，蔣萬安還在片中強調，徐欣瑩擁有交通大學理工背景，讓他非常期待未來台北市和新竹縣在科技治理上緊密互動，共同成長。

國民黨新竹縣長初選採取「37制」，由30％黨員投票、70％民調決定最終提名人選。蔣萬安近日與徐欣瑩合體拍片，助陣意味濃厚，他指出，許多在台北打拚的年輕人來自新竹，也有不少科技人在周末前往台北放鬆，台北與新竹早已是緊密的生活圈。

蔣萬安認為，在AI時代，城市治理不僅需要創新與專業，更需要能真正將政策落實的執行力，而徐欣瑩擁有交通大學理工背景，長期關注科技與地方發展，讓他非常期待未來台北市和新竹縣在科技治理上緊密互動，共同成長。

徐欣瑩則在影片中透露，自己非常敬佩蔣萬安市長在台北推動的智慧治理與溫暖社福，因此，她也為新竹縣規畫了「雙AI願景」，用科技的AI「拚效率」，用有愛的AI「享幸福」。

徐欣瑩進一步說明，未來將以「AI縣政府」強化縣府施政效率，以及建立 AI全動態交通流控系統和智慧公車路網，解決新竹縣長年塞車的痛點，並透過AI遠距醫療，守護鄉親健康，讓縣民享受幸福生活，「這是我對新竹縣的承諾」。

最後，蔣萬安還與徐欣瑩一起豎起大拇指，齊聲高喊「施政要創新，台灣一定贏」。這也是今年以來，蔣萬安第2度與徐欣瑩同框拍片，顯見對徐欣瑩給予高度的肯定，並以實際行動力挺徐欣瑩參選新竹縣長。

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