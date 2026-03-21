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伊朗飛彈能力「被封存」！　衛星照揭美以轟炸7成地下隧道入口

▲▼ 伊朗製「見證者」（Shahed 136）無人機。（圖／達志影像／newscom）

▲ 伊朗製「見證者」（Shahed 136）無人機。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國與以色列聯手對伊朗發動大規模空襲行動，鎖定該國32座飛彈基地的地下設施入口進行精準轟炸。CNN最新調查揭露，這波攻勢已成功癱瘓伊朗絕大部分飛彈發射能力。

衛星影像揭露：107個隧道入口逾7成被轟

CNN分析衛星影像發現，伊朗多數飛彈基地建於山區內部，所有基地均遭到空襲，通常瞄準入口、地面建築或交叉路口，107個隧道入口中至少77%被轟炸，影像更捕捉到這些基地內至少15部飛彈發射器被摧毀。

軍事專家指出，美以聯軍採取快速空中作戰策略，目的是阻斷伊朗利用地下城市重新裝填導彈發射器的能力，避免其威脅美軍及中東盟友。

專家：飛彈能力被「封存」地下城

卡內基國際和平基金會安全專家潘達（Ankit Panda）表示，「美國和以色列缺乏徹底摧毀這些設施的武器，這正是它們建在山裡的原因。」他進一步指出，美以已有效地將伊朗飛彈及無人機能力「封存」在這些具有高度防禦能力的地下城中，「這顯著影響他們高頻率射彈的能力」。

數據顯示，自戰爭爆發以來，伊朗飛彈與無人機發射量暴跌逾90%。戰前伊朗估計擁有數千枚彈道飛彈，但僅有數百座發射器，而此瓶頸在美以攻勢下更加緊縮。

伊朗仍具威脅　部分基地已展開搶修

不過專家警告，伊朗仍保有攻擊戰略目標的能力，尤其是通過荷莫茲海峽的船隻。衛星影像也顯示，部分被毀隧道正在搶修，伊斯法罕北部一處基地在轟炸後不到48小時就出動工程設備清理受阻入口。

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