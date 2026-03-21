蕭煌奇PO用餐照「吃魚顧眼睛」　放火回1句！網驚：雙倍地獄哏

▲蕭煌奇分享用餐的照片。（圖／翻攝自Threads／rickyhsiaoofficial）

記者曾筠淇／綜合報導

歌手蕭煌奇個性親民、幽默，時常在社群平台和粉絲互動。他日前就分享自己吃飯的照片，並說吃魚可以顧眼睛，如果以後他能看見，請大家不要太意外。貼文引起網友熱烈討論，也吸引YouTuber「放火」回應。

蕭煌奇PO吃飯照

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蕭煌奇日前在Threads上發文貼出用餐照片，並說「人家說吃魚可以顧眼睛，哪一天我看見了，你們不要覺得太意外。」展現他獨有的幽默感。貼文曝光後，累積163.6萬次瀏覽。

不少網友看到後，就紛紛回應，「如果真的看見了，請告訴我是哪家」、「我真的很喜歡看老蕭的文，人生總是充滿幽默」、「奇～你不要那麼幽默」。還有網友表示，「到底誰可以告訴我蕭大哥的小編哪裡可以應徵？我也需要一個會開地獄哏的老闆。」結果蕭煌奇就回應，「這裡沒有小編喔，是我本人」。

放火回覆貼文引熱議

此外，放火也在貼文底下回應，「如果看到了，請推薦我是哪家餐廳，感謝。」由於放火過去曾透露，他有一隻眼睛看不見，因此許多網友也朝聖留言並表示，「火哥你是真需要啊，太真誠了這個人」、「放火要把它買下來了」、「留友看雙倍地獄哏」、「你是去買魚吃還是去收購這家店」、「狠起來連自己都......」。