男扮蜘蛛人攀爬闖空門「屋主在廚房」　躲隔間被逮下場曝

▲桃園市朱姓男子昨天傍晚徒手攀爬潛入中壢區民宅3樓行竊，女屋主察覺後報警處理，警方在外牆隔間察覺朱男。（圖／中壢警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市朱姓男子昨（20）日傍晚時，以徒手攀爬方式潛入中壢區民宅3樓行竊，得手後欲逃離被女屋主撞見，趕緊下樓報警處理，警方到場後逐層搜查在4樓木板與鐵皮外牆隔間外逮獲朱男，當場扣得竊得現金1萬9,200元等贓物，偵訊後依加重竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警方在外牆隔間發現藏匿的朱姓男子。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局指出，中壢警分局中福派出所於昨天下午5時許獲報，中園路發生住宅竊案，警方立即趕往現場處理。

警方調查，29歲朱姓男子以徒手攀爬方式，潛入被害人未上鎖3樓陽台進入屋內行竊。謝姓女屋主在2樓廚房撞見正在行竊的朱男，嚇得立即下樓報警。中壢警方到場後陪同屋主逐層搜索，最後在4樓木板與鐵皮外牆隔間內發現藏匿的朱男，員警以竊盜現行犯當場拘捕，並扣得竊取現金1萬9,200元等贓物，全案偵訊後依加重竊盜罪嫌送桃檢偵辦。

▲中壢警方查獲朱姓男子入侵民宅行竊，起出贓款1萬9200元。。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局長林鼎泰表示，侵入住家竊盜犯行嚴重破壞民眾生活安全感，警方必將從重究辦。警方除持續強化巡邏密度與查緝作為外，呼籲民眾務必加強門窗上鎖及居家防護措施，避免讓宵小有機可乘，若發現可疑人車請立即報警，共同守護居家安全。