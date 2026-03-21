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緬甸女大生車資不足「慘被丟包」西濱公路　桃園巡邏警解圍

▲被運將丟包西濱公路的女大生幸遇巡警。（圖／大園警分局提供）

▲被運將丟包西濱公路的緬甸女大生幸遇巡警。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

兩位就讀於國立暨南大學的緬甸籍女大學生，深夜搭計程車去找表妹，因車資不足，遭計程車司機丟包，受困於荒涼的西濱公路旁。幸遇巡邏員警伸出援手，一路護送到草漯市區的 YouBike 站點並指導至目的地。

▲將她們載往草漯市區的 YouBike 站點。（圖／大園警分局提供）

▲將她們載往草漯市區的 YouBike 站點。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，緬甸籍女大生2人平時利用課餘時間前往桃園市觀音區工廠工讀貼補學費，20日23時許，兩人結束工作後搭乘計程車欲前往表妹住處投宿，未料途中發現身上現金餘額不足支付車資，司機隨即在台61線與忠孝路口附近要求兩人下車，兩名學子人生地不熟，只能站在寒風中不知所措。

幸遇正在帶班執行防飆勤務的草漯派出所所長張家維，見旁邊兩名女子神色異樣，主動上前關懷。在得知兩人的困境後，張所長考量該路段夜間視線不佳且大型車輛往來頻繁，若任由兩人徒步恐生危險，便請兩位學生上車，親自載送她們前往草漯市區的 YouBike 站點。

張家維不僅熱心指導兩人操作租借系統，更化身為導航員，詳盡說明前往目的地的安全路線，並再三叮囑深夜騎行，務必注意自身安全。兩位女大生深受感動，頻頻向張所長致謝。

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