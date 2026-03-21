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社會 社會焦點 保障人權

「喪偶找老伴」就診照又被盜用　彰化美女鄉代崩潰：別被騙了

▲美女鄉代黃怡雯遭盜圖。（圖／鄉代黃怡雯提供）

▲福興鄉美女鄉代黃怡雯遭盜圖。（圖／鄉代黃怡雯提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化福興鄉美女鄉代黃怡雯，去年初跑行程時，因為身體不適突然昏倒，就醫時被拍下一張照片，沒想到這一年多來，這張照片竟然不斷被有心人士盜用，拿去各種交友社團亂發文，甚至還編造她的身世「喪偶、無家無孩子、找老伴」，讓她不堪其擾，提醒民眾網路交友要小心，不要被有心人利用詐騙。

黃怡雯無奈地說，她已經收到至少十幾次朋友轉傳的截圖，每次都看到自己被寫成「69年次、喪偶」、「無家無孩子、年紀大了、找老伴」，還公然徵求私訊交友。她苦笑表示，這張照片真的讓她很頭痛，每隔一陣子就會有人提醒她「你的照片又被盜了！」她藉這個機會呼籲大家，網路交友真的要小心，千萬別被這種假帳號騙了。

其實黃怡雯本身並非政治世家出身，家裡在經營便當生意，夫家跟婆家也都沒有從政背景，當初是因為體會到民代服務的重要性，決定自己出來參選，沒想到第一次選舉就以高票當選福興鄉民代表。

▲美女鄉代黃怡雯遭盜圖。（圖／鄉代黃怡雯提供）

▲美女鄉代黃怡雯。（圖／鄉代黃怡雯提供）

她目前不僅是民眾黨婦女委員會的主委，也在攻讀公共行政研究所，學經歷相當豐富。面對鄉親的期待，她也已經擴大服務範圍，做好萬全準備。年底即將到來的選舉，地方上已經傳開，黃怡雯可能轉戰參選福興鄉長或是彰化縣議員。對於下一步，她還在審慎評估當中。不過現階段，她最想提醒大家的還是網路安全問題，希望不要再有人利用她的照片來騙取網友的信任與同情。

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