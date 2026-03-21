24家企業釋650職缺　新營聯合徵才湧500人搶機會最高65K

▲台南市新營聯合徵才活動吸引逾500名求職者到場，現場人潮熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助民眾順利就業，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心21日上午，在台南新營台灣自來水研訓園區舉辦「職點迷津 職涯迎新」聯合徵才活動，集結24家企業、釋出逾650個職缺，最高月薪上看65K，吸引超過500名求職者到場卡位，現場氣氛熱絡。

此次徵才涵蓋醫療、工程、農業、餐飲及旅宿等多元產業，職缺內容從工程師、護理師、技術員、作業員，到門市、會計、人資、櫃檯及房務人員等一應俱全，滿足不同族群需求。

活動也吸引多家知名企業參與，包括奇美醫院、大成長城、明星蘭園、華新麗華、官田鋼鐵、長榮鋼鐵、緯穎智造及村野大飯店等，共同釋出多元職缺。其中常琪鋁業開出最高月薪65K，招募PLC電控工程師與鋁擠型製程工程師；長榮鋼鐵則以59K招募鋼構工地塔吊員，薪資條件相當具吸引力。此外，全家便利商店與麥當勞也提供兼職機會，讓學生及需要彈性工時的族群有更多選擇。

現年18歲、就讀護專三年級的小寧表示，過去透過網路投遞履歷屢屢碰壁，此次參加現場徵才活動，透過即時面試順利錄取醫院工讀機會，直呼「終於找到方向」，也感謝活動提供直接與企業面對面的機會。

除了徵才面試，現場更結合互動體驗市集，邀集庇護工場與培力單位展售農特產品，並設有職訓成果展示、免費視障按摩服務，以及AI掌紋解碼、職業牌卡測驗與手作DIY等活動，讓求職者在輕鬆氛圍中探索職涯可能。

同時提供職涯諮詢與履歷健檢服務，協助民眾釐清方向、提升求職競爭力，讓找工作不再只是投履歷，而是一次完整的職涯規劃體驗。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，聯合徵才活動整合企業與政府資源，提供多元媒合機會，期盼求職者能「馬上就業、馬上幸福」。未來也將持續依據地方產業需求，辦理各類徵才活動，並結合職訓與就業促進措施，協助更多民眾穩定就業、長遠發展。

他也提醒，有求職需求的民眾可至各地就業中心洽詢，或透過「台灣就業通」平台查詢職缺，並善用政府資源開拓職涯機會。