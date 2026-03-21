宇樹科技申請IPO　拚陸「人形機器人」第一股

▲宇樹科技機器人、機器狗。（圖／視覺中國）。



記者蔡紹堅／綜合報導

以人形機器人產品受到關注的宇樹科技20日正式披露IPO申報資料，表示公司已完成上交所預先審閱，包括答覆兩輪問詢。宇樹科技若成功登陸科創板，有望成為A股市場的「人形機器人第一股」。

招股書顯示，本次A股IPO，宇樹科技擬公開發行新股不低於4044.64萬股，募集資金42.02億元（人民幣），計劃用於智能機器人模型研發、機器人本體研發、新型智能機器人產品開發及智能機器人製造基地建設四大項目。

其中，佔比達48.13%（逾20億元）的資金作為規模最大的單項投資，用於具身大模型等機器人「大腦」與「小腦」底層技術攻堅的研發項目。

招股書中提到，宇樹科技正緊抓產業規模化發展機遇，將製造基地建設納入IPO募投重點項目，項目建成後預計可實現年產7.50萬台人形機器人與11.50萬台四足機器人（機器狗）的產能規模，有望提升交付效率、降低生產成本。

宇樹科技的人形機器人近年受到大量關注，人形機器人在其業務收入的佔比也從2023年的1.88%升至2025年前三季度的51.53%；2025年前三季，宇樹人形機器人收入超越四足機器人，成為新的業績增長點。

招股書也顯示，宇樹科技2025年前三季度產銷率突破95%，幾乎實現滿產滿銷；在交付規模方面，四足機器人報告期內累計銷量破3萬台，全球市場份額連續多年第一；人形機器人也從2023年開始量產，報告期內人形機器人銷量累計近4000台，2025年度出貨量突破5500台。