原油出口停擺！伊拉克產量暴跌慘況曝　外資油田啟動1條款

▲ 一艘載有伊拉克燃油的外國油輪在巴斯拉附近海域受損起火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東戰火使荷莫茲海峽航運受阻，伊拉克原油出口幾乎全面停擺，據3名知情能源官員透露，政府已宣布對所有外資開發油田啟動不可抗力條款。這項決定將使外商暫時免除合約責任，但也突顯中東局勢惡化對全球能源供應的嚴重衝擊。

伊拉克儲油設施瀕飽和

根據《路透》取得伊朗石油部17日發出的信函內容，荷莫茲海峽受到空前軍事行動嚴重影響，而該海峽掌握全球約20%石油與液化天然氣運輸命脈。由於伊拉克大部分原油出口均須經此要道，運輸中斷已使國內儲油設施瀕臨飽和。信函指出，「國際合作夥伴未能調派油輪提貨，儘管國營石油公司SOMO已備妥裝運準備，仍無法進行出口。」

石油日產量暴跌7成

石油部長阿卜杜勒-加尼（Hayan Abdel-Ghani）20日證實，南部港口停止出口後，巴斯拉石油公司（Basra Oil Company）產量已從每日330萬桶降至90萬桶，目前產出僅供應煉油廠運作所需。這波減產與出口停滯恐怕重創伊拉克本就脆弱的財政，該國公共支出近乎全數仰賴原油收入，石油收益更占國家總收入逾90%。

國際油價創近4年新高

美國與以色列對伊朗的軍事行動已持續3周，國際油價20日收盤創下近4年新高。衝突效應持續外溢，德黑蘭反擊以色列及駐有美軍的波斯灣國家，以色列則在真主黨跨境攻擊後再度空襲黎巴嫩，區域情勢進一步惡化。