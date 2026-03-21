小小水槍大任務！台南善化消防進校園　射水體驗玩出防災力

▲台南市善化消防分隊於大同國小園遊會設攤，推出射水體驗吸引學童參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四救災救護大隊善化消防分隊今（21）日走進轄內大同國小園遊會，設攤推出創意十足的「防火防災射水體驗」活動，吸引大批學童排隊參與。透過水線射水驅動消防車模型前進，讓孩子在遊戲中學習防災知識，把安全觀念自然融入日常。

活動現場笑聲與水花齊飛，小朋友手持水槍專注瞄準，透過實際操作體驗消防搶救情境，不僅滿足對消防工作的好奇心，也在過程中理解滅火原理與防災重要性。這種「邊玩邊學」的方式，讓原本嚴肅的防災教育變得輕鬆有感，深受師生歡迎。

隨著清明節將近，消防局也同步加強宣導掃墓防火觀念，提醒民眾遵守「四不一要」口訣，包括除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟，以及垃圾要帶走，以降低山林及田野火災風險。

第四大隊大隊長蔡國保表示，每逢清明時節雜草火警頻傳，基層消防人員勤務壓力沉重，透過校園教育向家庭延伸，是預防火災的重要關鍵。他也呼籲民眾配合「紙錢集中燒」政策，以實際行動減少空氣污染與火災發生。

消防局長楊宗林指出，肯定消防同仁深入校園與社區推動防災教育，透過多元且具互動性的宣導方式，讓防火、防災及用電安全觀念從小扎根，進一步提升全民防災意識，共同打造安全、安心的生活環境。