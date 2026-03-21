台南鹽水武廟文昌祭登場　消防結合活動宣導清明「四不一要」防火

▲台南鹽水消防分隊結合武廟文昌祭活動，設攤宣導清明防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升民眾防火與急救安全意識，台南市政府消防局第一救災救護大隊鹽水消防分隊，21日上午結合鹽水武廟文昌祭活動，於現場辦理防火及救護宣導，透過貼近民眾生活的宗教活動場合，推廣清明節用火安全「四不一要」及CPR急救知識，期有效降低災害風險。

消防局指出，清明節期間掃墓祭祖頻繁，焚燒金紙與香燭若稍有不慎，極易引發火災。本次宣導特別強調「四不一要」防火原則，包括除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟，以及垃圾要帶走，提醒民眾在慎終追遠之餘，也應兼顧環境與公共安全。

除了清明防火重點外，消防人員也向現場民眾說明日常用火用電安全事項，包括延長線避免超載、電器設備定期檢查，以及避免使用老舊電線等常見風險，同時透過實際操作示範，教導民眾CPR急救技能，提升突發狀況下的應變能力。

第一救災救護大隊大隊長邱國禎表示，此次活動結合文昌祭舉辦，不僅強化清明節防火觀念，也同步推廣CPR操作，讓民眾在面對緊急狀況時能即時反應，達到自救與互救的效果。

消防局長楊宗林指出，火災預防勝於搶救，透過持續宣導防火與急救知識，是降低災害發生與傷害最直接有效的方法，結合社區與宗教活動，更能讓防災觀念深入日常生活。



市長黃偉哲也呼籲，清明節是重要傳統節日，市民在表達追思之情的同時，務必落實防火與急救觀念，確保自身與家人安全，市府也將持續推動各項防災與救護宣導，守護市民生命財產。