文昌帝君誕辰日　兩岸文昌文化交流活動在四川開幕

▲今天為文昌帝君誕辰日。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／四川綿陽報導

今天（農曆二月初三）是文昌帝君誕辰日，第八屆海峽兩岸文昌文化交流活動在四川省綿陽市梓潼縣七曲山文昌祖庭開幕。國民黨前副主席、前代理主席林政則致辭時表示，文昌文化在台灣深入街頭巷尾、融入百姓生活，希望兩岸能以文昌文化為橋樑，進一步加深交流與合作。

大陸官員方面，海協會常務副會長龍明彪出席活動並宣布開幕，國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮、四川省台辦主任劉曉晨、綿陽市長江彬等出席。台灣人士方面，除了林政則，還有苗栗縣政府副秘書長許滿顯恭讀祝文。據悉，現場還有兩岸專家學者、文昌宮觀代表、學子代表、台青影音創作者等600多名兩岸嘉賓一同與會。

林政則致辭表示，文昌文化在台灣深入街頭巷尾、融入百姓生活，不僅僅是民間信仰的體現，更是中華文化裡「尊師重道、崇文尚學」精神在台灣最生動的延續。他說，兩岸同胞不僅血脈相連，在文化上更是同根同源、同氣連枝。

林政則提到，深切期盼未來兩岸同胞能以文昌文化為橋樑，進一步加深交流與合作，希望更多台灣年輕人能來到綿陽梓潼親身感受中華傳統文化的博大精深，共同將文昌文化發揚光大，將其轉化為推動兩岸交流互鑑、增進同胞福祉的強大動力。

▼國民黨前副主席、前代理主席林政則。（圖／記者陳冠宇攝）

江彬致辭指出，期待以文昌文化交流活動為契機，積極助推兩岸交流交往交融，共同弘揚中華優秀傳統文化，深化拓展人文、科技、教育、經貿等領域務實合作。

開幕式後，沿襲古老的廟會傳統，三通聖鼓響徹雲霄，七曲山大廟正門徐徐開啟，丙午年文昌民俗文化活動莊嚴啟幕。活動嚴格遵循傳統「三獻禮」規制，並以「六佾舞」貫穿始終，兩岸學子齊聲誦讀《文昌陰騭文》，兩岸嘉賓向文昌帝君敬獻花籃。

活動期間，還舉辦海峽兩岸文昌文化主題交流會、兩岸經貿交流活動、文昌民俗文藝展演、文昌廟會、海峽兩岸創業青年市集、學子研學及宮廟代表考察等系列活動。

大陸素有「北有孔子，南有文昌」之說，梓潼作為文昌帝君張亞子故里，七曲山大廟被公認為「文昌祖庭」。2011年以來，綿陽市梓潼縣已連續舉辦八屆海峽兩岸文昌文化交流活動；2020年，四川梓潼文昌祖庭被大陸國台辦批准設立為「海峽兩岸交流基地」。

▼苗栗縣政府副秘書長許滿顯恭讀祝文。（圖／記者陳冠宇攝）