趙駿亞暴衝成性！前女友告他劈腿又性侵　5度被控家暴還襲警

▲趙駿亞桃花不斷，也不時因暴力行為登上媒體版面。（圖／翻攝自Facebook／趙駿亞駿臨天下粉絲部）

記者郭玗潔／台北報導

八點檔女神吳婉君被演員趙駿亞家暴，趙因而被新北地院判刑2個月，賠償51萬750元。而現年47的趙駿亞於2006年出道，在約20年的演藝圈生活中，頻頻因為暴力事件而登上新聞版面，包含吳婉君一案，趙在感情生活上已捲入5次家暴風波，還有一次與警察發生衝突，總共6次情緒失控而使用暴力，為演藝事業蒙上陰影。

回顧趙駿亞豐富的感情史，他曾與八點檔女星李燕、高宇蓁、林可彤、花花、主播秦于婷等人傳出緋聞，也早被媒體爆料他家暴前科累累，檯面上至少打過5任女友，包含女模、女團「喬紫喬」的楊喬伊、女演員等人，不過趙駿亞當時皆全盤否認。

據了解，2014年趙駿亞因戲結緣楊喬伊，交往期間楊喬伊常遭趙駿亞甩巴掌家暴，直到兩人決議分手前規劃最後一場旅遊，楊喬伊因提及趙駿亞劈腿另名女演員一事，遭趙駿亞抓起重摔受傷，最後兩人以30萬元達成和解。2021年楊喬伊稱因手臂傷有後遺症，向趙駿亞索討治療費，被趙駿亞告上法院，楊喬伊因犯恐嚇取財未遂罪，處4月徒刑。

2015年趙駿亞也被一名女演員控訴暴力性侵，指趙駿亞交往楊喬伊期間，讓她在不知情的狀態下當了小三，有次兩人在他家喝酒，過程中意見不合發生爭執，趙竟拿酒瓶捅她下體，還強行要求口交及拍攝私密處照片，女演員逃離後立即報警，趙被警察帶回偵訊，同時也控告女方誣告，最後女演員獲不起訴處分，2016年士林地檢署偵查終結，他被依傷害罪起訴，不過妨害性自主罪部分因為證據不足，遭檢方處分不起訴。

另外，趙駿亞在2020年1月10日、大選投票前一天，在林森南路、仁愛路口與管制交通的警察發生衝突，當場將對方推倒在地，案發當天遭逮時，趙駿亞稱急著回家與爸媽吃飯遭攔，一時衝動才做出犯行，並於案件偵查期間，稱不懂法律「認錯不認罪」，檢方依傷害、妨害公務等罪起訴。

2021年又有一名美國前女友出面指控趙駿亞施暴，表示當時他還遭到美國法判刑，被加州法院依非法監禁、家暴、恐嚇判刑16個月。

▼吳婉君控訴趙駿亞施暴。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

2025年3月又爆出趙駿亞在車內對當時女友吳婉君施暴，不僅徒手掐住吳婉君的脖子，還抓住她的頭往一旁的硬物撞擊，導致吳婉君前額、臉頰瘀青腫脹、上唇瘀青擦挫傷，頸部多處抓痕，因趙曾有傷害、妨害公務執行等前科，遭判刑2個月，並要賠吳婉君51萬750元。

事情爆發後，趙駿亞也曾在IG發出一篇965字的文章向吳婉君道歉，承認自己脾氣不好，情緒時常高漲到病態的程度，還會怪罪別人不懂檢討，卻沒有半點自省，失控起來連自己也覺得很恐怖，如今釀成大禍，他感到非常後悔與羞愧，「我看不起自己的卑劣，我甚至在事後都沒有面對她傷容的勇氣」，再度讓演藝事業蒙上陰影。

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