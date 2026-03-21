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鯤喜灣文化季登場　南消設攤宣導清明「4不1要」防火觀念

▲南消第七大隊於鯤喜灣文化季設攤宣導清明防火「4不1要」原則。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消第七大隊於鯤喜灣文化季設攤宣導清明防火「4不1要」原則。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南在地盛事「2026鯤喜灣文化季」熱鬧登場，台南市政府消防局第七大隊灣裡分隊攜手義消婦女中隊第一分隊，於21日設攤辦理清明節防災宣導活動，透過互動體驗與有獎問答，向民眾傳遞掃墓防火與環保祭祀觀念，提醒慎終追遠同時也要守護公共安全。

▲南消第七大隊於鯤喜灣文化季設攤宣導清明防火「4不1要」原則。（記者林東良翻攝，下同）
消防局指出，近期因焚燒金紙及田野引火燃燒雜草引發火警案件頻傳，一旦遇到強風助長，極易擴大成田野火災，不僅危及周邊環境與民宅安全，也增加消防人員救災負擔。因此特別藉由文化季活動設攤宣導，讓民眾在參與活動之餘，也能輕鬆吸收正確防火知識。

▲南消第七大隊於鯤喜灣文化季設攤宣導清明防火「4不1要」原則。（記者林東良翻攝，下同）

現場宣導重點聚焦清明掃墓「4不1要」原則，包括除草不用火（應攜回丟棄）、紙錢不燃燒（應集中焚燒）、爆竹不施放、煙蒂不亂丟，以及垃圾要帶走，呼籲民眾隨時做好防火措施。此外也同步推廣「以功代金」及「紙錢集中燒」等環保祭祀政策，兼顧傳統習俗與環境永續。

▲南消第七大隊於鯤喜灣文化季設攤宣導清明防火「4不1要」原則。（記者林東良翻攝，下同）

活動中除靜態宣導外，消防人員採走動式與互動方式與民眾交流，並結合有獎問答，提高參與度，讓防災觀念不再流於口號，而能真正落實於日常生活中。現場也加強宣導住宅用火災警報器設置、熱水器使用安全等居家防火知識，全面提升民眾安全意識。

▲南消第七大隊於鯤喜灣文化季設攤宣導清明防火「4不1要」原則。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊大隊長石家源表示，田野火災不僅耗費大量救災資源，也會造成空氣污染，透過文化季活動將嚴肅法規轉化為輕鬆互動形式，更有助於加深民眾印象。

▲南消第七大隊於鯤喜灣文化季設攤宣導清明防火「4不1要」原則。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林強調，市府持續推動防火與防災教育，呼籲市民清明祭祖務必落實「4不1要」原則，在表達追思之情的同時，也兼顧安全與環保，共同降低公墓火災風險，平安度過清明節。

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