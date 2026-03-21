韓工廠大火增至11死！員工躲3樓午休「來不及逃」　健身房非法興建

▲南韓大田汽車零件廠火災，員工跳窗逃生。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓大田廣域市大德區文坪洞一間汽車零件工廠昨（20）日下午發生火災，截至今（21）日下午，共造成11人死亡、59人輕重傷，其中包括2名消防員，另有3人依舊下落不明。火災重創3樓複層「健身房」，該空間原本並未出現在建築設計圖上，員工平時在此午休，僅有一側窗戶可供逃生，因而導致重大傷亡。

根據《韓聯社》、《News1》，大德區廳和大德消防署指出，該棟汽車零件工廠總樓面面積約1萬9730平方公尺，始建於1996年，歷經2010、2011及2014年多次增建，方有現在規模。火勢疑似從1樓開始蔓延，迅速向2、3樓擴散。大德消防署長南得佑（音譯）表示，「初步研判火源位於1樓，但仍需詳細調查才能確認。」

死者主要集中在3樓複層健身房。11名死者的陳屍位置，9人在3樓健身房窗邊被發現、1人被發現陳屍1樓男廁，另1人則陳屍2樓休息室入口。這些空間多為員工午睡時使用。

▲南韓大田汽車零件廠嚴重火災，燒到僅剩骨架殘存。（圖／VCG）

員工A某透露，「3樓更衣室（健身房）裡有足夠空間容納20至30名員工平躺午睡，雖然裡面放了啞鈴等器材，但更像是換衣服和午休的地方，平日大家都會在午休時使用。」

目擊者B補充，「火勢和濃煙瞬間竄升，由於更衣室在3樓複層末端，逃生非常困難，許多受傷員工因為找不到逃生路徑，最後只好從更衣室附近跳窗逃生。」

此外，2樓休息室入口亦發現1具遺體，該處平時被員工稱為「心理諮商室」，能夠自由出入，也有人在午休時使用。火災發生於20日下午1時17分，正值員工午休時間，因此被認為是傷亡慘重的主要因素。

▲南韓大田汽車零件廠火災，造成11人慘死。（圖／VCG）

消防當局調查後指出，9名死者均被發現陳屍在3樓更衣室（健身房）窗戶附近。南得佑在簡報時透露，「消防先遣隊抵達時火勢已快速蔓延，濃煙大量湧出，傷者們在還沒鋪好空氣墊以前就急著跳窗逃生。」

火災發生的工廠內，存放大量清潔油等易燃物質，推測火勢因此迅速擴散，短時間內蔓延至各樓層。目擊者指出，「火焰與濃煙瞬間竄升，受困員工因窗戶僅在一側，逃生十分困難。」

大德區廳等相關單位表示，3樓複層空間可能屬非法或臨時增建，建築圖紙中並無此設計，當局尚未完全掌握是否符合建築安全規範。複層空間的存在，加上窗戶有限，確實可能加劇人員傷亡。