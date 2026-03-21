名人家暴案例多！安歆澐遭勒頸險昏厥　台南Josh被寫「死」

▲趙駿亞家暴吳婉君判賠51萬。（圖／翻攝自趙駿亞˙駿臨天下粉絲部／吳婉君粉絲頁）

記者葉品辰／綜合報導

八點檔女星吳婉君與趙駿亞家暴風波再掀關注，兩人自2024年交往後，感情一路失控，吳婉君最終在2025年3月報警提告，如今民事判決出爐，法院認定趙駿亞施暴事證明確，判須賠償51萬750元，全案仍可上訴。事件也讓外界再度關注演藝圈家暴議題，事實上，過去就有多起明星受害案例引發社會譁然。

▲知名棒球YouTuber台南Josh也曾被前妻家暴。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

台南Josh

知名棒球YouTuber台南Josh 2022年爆出遭前妻家暴，案件細節曝光後震撼網友。他指出，對方多次情緒失控，不僅對他動手，還大肆破壞家中財物。根據判決內容，前妻曾向他丟擲家電、揮拳毆打，甚至勒頸，造成頸部與身體多處挫傷。此外，家中物品如電視、吸塵器等也遭毀損，生活環境被破壞得面目全非。

更誇張的是，在他離家後，對方仍持續破壞屋內物品，剪毀衣物與家具，甚至在牆面寫下「去死」等辱罵字句。最終他提告求償，法院審理後判前妻須賠償約16萬餘元，刑事部分則判處拘役，可易科罰金。

▲宋晉賢與小甜甜雙方互告傷害，最後在法院協調下雙雙撤告。（圖／翻攝自宋先生、小甜甜臉書）

小甜甜（張可昀）

藝人張可昀2023年初公開婚姻黑暗面，控訴遭丈夫宋晉賢家暴，並曬出保護令，消息一出震驚演藝圈。她透露，兩人在婚姻期間屢因生活瑣事爭吵，最終演變為肢體衝突，讓她身心俱疲。檢警調查指出，男方曾在爭執中動手攻擊，導致她手掌紅腫、小腿擦傷等傷勢，案件因此進入司法程序，雙方一度互告傷害，婚姻關係也迅速破裂。

不過，兩人最終在法院調解下選擇離婚並互相撤告。由於家暴案件屬告訴乃論，告訴人撤回後，法院判決公訴不受理，全案正式落幕。經紀人也表示，雙方已和平結束關係，希望外界給予空間。

▲歌手安歆澐遭家暴滿臉傷。（圖／翻攝自YouTube／哏傳媒）

安歆澐

歌手安歆澐的婚姻同樣充滿陰影，她與國手丈夫結婚後，原本甜蜜關係逐漸變質，男方不僅多次傳出外遇，兩人也頻繁爆發衝突。安歆澐曾公開表示，丈夫在情緒失控時會出現極端行為，例如持刀砍物發洩，甚至酒後失控，讓她長期處於恐懼之中。她也提到，鄰居多次聽見爭吵聲，甚至因報警紀錄而知情。

最嚴重的一次發生在2025年，男方竟在車內動手勒住她頸部，讓她幾乎昏厥，這起事件成為壓垮婚姻的最後一根稻草。她最終決定提起離婚訴訟，並坦言對方需要接受專業治療，目前雙方仍在法律程序中。

▲夏克立與黃嘉千的婚姻糾紛糾纏多年，其中也有家暴指控。（圖／記者黃宥寧攝）

黃嘉千

藝人黃嘉千與夏克立的跨國婚姻糾紛延燒多年，家暴指控成為焦點之一。黃嘉千指出，婚姻後期對方情緒不穩，曾多次對她施以言語羞辱與肢體暴力。她描述，夏克立曾在爭吵中掐住她脖子，甚至將她壓制在床上並攻擊臉部，還伴隨丟擲物品與言語辱罵，讓她長期處於恐懼與壓力之下，身心狀況也因此惡化。

後續她向法院申請保護令並提起離婚訴訟，法院最終核發保護令並判准離婚。雖然雙方在海外訴訟仍各有說法，但整起事件已對她的人生造成深遠影響，也成為演藝圈關注的重大家暴案例之一。

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