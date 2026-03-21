　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

名人家暴案例多！安歆澐遭勒頸險昏厥　台南Josh被寫「死」

▲▼吳婉君、趙駿亞。（圖／翻攝自趙駿亞˙駿臨天下粉絲部／吳婉君粉絲頁）

▲趙駿亞家暴吳婉君判賠51萬。（圖／翻攝自趙駿亞˙駿臨天下粉絲部／吳婉君粉絲頁）

記者葉品辰／綜合報導

八點檔女星吳婉君與趙駿亞家暴風波再掀關注，兩人自2024年交往後，感情一路失控，吳婉君最終在2025年3月報警提告，如今民事判決出爐，法院認定趙駿亞施暴事證明確，判須賠償51萬750元，全案仍可上訴。事件也讓外界再度關注演藝圈家暴議題，事實上，過去就有多起明星受害案例引發社會譁然。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

▲知名棒球YouTuber台南Josh也曾被前妻家暴。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

台南Josh

知名棒球YouTuber台南Josh 2022年爆出遭前妻家暴，案件細節曝光後震撼網友。他指出，對方多次情緒失控，不僅對他動手，還大肆破壞家中財物。根據判決內容，前妻曾向他丟擲家電、揮拳毆打，甚至勒頸，造成頸部與身體多處挫傷。此外，家中物品如電視、吸塵器等也遭毀損，生活環境被破壞得面目全非。

更誇張的是，在他離家後，對方仍持續破壞屋內物品，剪毀衣物與家具，甚至在牆面寫下「去死」等辱罵字句。最終他提告求償，法院審理後判前妻須賠償約16萬餘元，刑事部分則判處拘役，可易科罰金。

▲宋先生轟小甜甜。（圖／翻攝自宋先生、小甜甜臉書）

▲宋晉賢與小甜甜雙方互告傷害，最後在法院協調下雙雙撤告。（圖／翻攝自宋先生、小甜甜臉書）

小甜甜（張可昀）

藝人張可昀2023年初公開婚姻黑暗面，控訴遭丈夫宋晉賢家暴，並曬出保護令，消息一出震驚演藝圈。她透露，兩人在婚姻期間屢因生活瑣事爭吵，最終演變為肢體衝突，讓她身心俱疲。檢警調查指出，男方曾在爭執中動手攻擊，導致她手掌紅腫、小腿擦傷等傷勢，案件因此進入司法程序，雙方一度互告傷害，婚姻關係也迅速破裂。

不過，兩人最終在法院調解下選擇離婚並互相撤告。由於家暴案件屬告訴乃論，告訴人撤回後，法院判決公訴不受理，全案正式落幕。經紀人也表示，雙方已和平結束關係，希望外界給予空間。

▲安歆澐遭家暴。（圖／翻攝自YouTube／哏傳媒）

▲歌手安歆澐遭家暴滿臉傷。（圖／翻攝自YouTube／哏傳媒）

安歆澐

歌手安歆澐的婚姻同樣充滿陰影，她與國手丈夫結婚後，原本甜蜜關係逐漸變質，男方不僅多次傳出外遇，兩人也頻繁爆發衝突。安歆澐曾公開表示，丈夫在情緒失控時會出現極端行為，例如持刀砍物發洩，甚至酒後失控，讓她長期處於恐懼之中。她也提到，鄰居多次聽見爭吵聲，甚至因報警紀錄而知情。

最嚴重的一次發生在2025年，男方竟在車內動手勒住她頸部，讓她幾乎昏厥，這起事件成為壓垮婚姻的最後一根稻草。她最終決定提起離婚訴訟，並坦言對方需要接受專業治療，目前雙方仍在法律程序中。

▲▼ 黃嘉千夏克立 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲夏克立與黃嘉千的婚姻糾紛糾纏多年，其中也有家暴指控。（圖／記者黃宥寧攝）

黃嘉千

藝人黃嘉千與夏克立的跨國婚姻糾紛延燒多年，家暴指控成為焦點之一。黃嘉千指出，婚姻後期對方情緒不穩，曾多次對她施以言語羞辱與肢體暴力。她描述，夏克立曾在爭吵中掐住她脖子，甚至將她壓制在床上並攻擊臉部，還伴隨丟擲物品與言語辱罵，讓她長期處於恐懼與壓力之下，身心狀況也因此惡化。

後續她向法院申請保護令並提起離婚訴訟，法院最終核發保護令並判准離婚。雖然雙方在海外訴訟仍各有說法，但整起事件已對她的人生造成深遠影響，也成為演藝圈關注的重大家暴案例之一。

獨／趙駿亞家暴「八點檔女神」掐脖狂K吳婉君　判刑2月再賠51萬

趙駿亞暴衝成性！前女友告他劈腿又性侵　5度被控家暴還襲警

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6962 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／晚安小雞回家了！　記者會吐真相
于美人可能回鍋選中正萬華！　昔日對手憂泛藍爆炸
獨／趙駿亞掐脖狂K「八點檔女神」　判刑2月再賠51萬
付費版LINE「一個月165元」買單嗎？他被1功能吸引　一票
迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

LIVE／晚安小雞柬埔寨關2年回家了！　記者會親吐心路歷程

「喪偶找老伴」就診照又被盜用　彰化美女鄉代崩潰：別被騙了

名人家暴案例多！安歆澐遭勒頸險昏厥　台南Josh被寫「死」

趙駿亞暴衝成性！前女友告他劈腿又性侵　5度被控家暴還襲警

獨／趙駿亞家暴「八點檔女神」掐脖狂K吳婉君　判刑2月再賠51萬

快訊／北市水源快速道路車禍！　休旅車翻覆1男1女受困

不爽男友搭訕妹子...她路邊亂踹波及夫妻檔　當街又吵翻

警察找錯人上門1分鐘！住戶告「擅闖民宅」求償百萬　官司打8年

中壢板模工人爬梯「重摔1.5米」胸背受傷　勞檢處火速稽查

嬤遭瘋狂撕咬縫200針險死！3惡犬離奇消失　疑被養雞場帶走藏匿

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

美軍F-35被擊落

LIVE／晚安小雞柬埔寨關2年回家了！　記者會親吐心路歷程

「喪偶找老伴」就診照又被盜用　彰化美女鄉代崩潰：別被騙了

名人家暴案例多！安歆澐遭勒頸險昏厥　台南Josh被寫「死」

趙駿亞暴衝成性！前女友告他劈腿又性侵　5度被控家暴還襲警

獨／趙駿亞家暴「八點檔女神」掐脖狂K吳婉君　判刑2月再賠51萬

快訊／北市水源快速道路車禍！　休旅車翻覆1男1女受困

不爽男友搭訕妹子...她路邊亂踹波及夫妻檔　當街又吵翻

警察找錯人上門1分鐘！住戶告「擅闖民宅」求償百萬　官司打8年

中壢板模工人爬梯「重摔1.5米」胸背受傷　勞檢處火速稽查

嬤遭瘋狂撕咬縫200針險死！3惡犬離奇消失　疑被養雞場帶走藏匿

暹羅貓看主人照燈「硬要插手」　奴才吐槽：你沒做美甲吧！

嘉義老醫院改建咖啡廳！重回當年診療室　完整保留日治時期擺設

蕭煌奇PO用餐照「吃魚顧眼睛」　放火回1句！網驚：雙倍地獄哏

用AI聽懂鳥語的抗議　小學生創作《啾啾翻譯機》短片奪動畫獎特優

于美人可能回鍋中正萬華選議員　昔日對手憂泛藍爆炸反讓綠上4席

LIVE／晚安小雞柬埔寨關2年回家了！　記者會親吐心路歷程

「喪偶找老伴」就診照又被盜用　彰化美女鄉代崩潰：別被騙了

966.56萬噸！四川發現全球第二大在產輕稀土礦

宇樹科技申請IPO　拚陸「人形機器人」第一股

名人家暴案例多！安歆澐遭勒頸險昏厥　台南Josh被寫「死」

【拍片惡搞】超商店員「亂丟包裹」摔落在地！　網出征酸：蠢到自證己罪

社會熱門新聞

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

夫偷吃喊被榨乾　妻求償百萬卻吞敗

下游廠商被欠75萬！　出狠招「嚇到水利局」幫忙討債

英雄救美趕走色狼「接棒性侵」DNA成鐵證

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」！民眾中刀濺血

女乘客屏東墜橋送醫　警追現場4目擊者

即／男攀關山倒地　心碎妻伴夫屍一夜

陸軍109旅士官兵販售「喪屍菸彈」法院判刑出爐

悍女打律師被裁押　巴毛律師揭黑歷史

即／信義區轎車衝進40年老店壓到人！民眾急抬車救人

作業員撞傷台積電女工程師　判賠696萬

獨／摩鐵餵毒激戰傳播妹　偷走皮肉錢落跑

新北觀光巴士途中擦撞　司機神情恍惚竟涉毒駕

20歲軍人遭利刃砍中頭部　倒臥血泊亡

更多熱門

相關新聞

6度情緒失控！趙駿亞家暴前科累累

6度情緒失控！趙駿亞家暴前科累累

八點檔女神吳婉君被演員趙駿亞家暴，趙因而被新北地院判刑2個月，賠償51萬750元。而現年47的趙駿亞於2006年出道，在約20年的演藝圈生活中，頻頻因為暴力事件而登上新聞版面，包含吳婉君一案，趙在感情生活上已捲入5次家暴風波，還有一次與警察發生衝突，總共6次情緒失控而使用暴力，為演藝事業蒙上陰影。

獨／趙駿亞家暴吳婉君　判刑2月賠51萬

獨／趙駿亞家暴吳婉君　判刑2月賠51萬

女控羽球王子家暴盯梢　網友聚集驚動警

女控羽球王子家暴盯梢　網友聚集驚動警

吳婉君「中空健身」穿超辣！

吳婉君「中空健身」穿超辣！

桃園男持彈簧刀猛刺前妻、情敵　判決出爐

桃園男持彈簧刀猛刺前妻、情敵　判決出爐

關鍵字：

家暴趙駿亞吳婉君台南Josh小甜甜安歆澐黃嘉千

讀者迴響

熱門新聞

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

迪士尼聽到「2000日圓多少台幣」被神回1句！台人愣住

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元船司多尚未討論　損失估逾百萬

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

中和工廠3樓深夜大火！95名消防員灌救中

即／川普政府宣布　伊朗石油制裁豁免30天

逼孫去掃墓！婆婆狂問「請假了嗎」　網曝1禁忌：不能去

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

快訊／焦凡凡生了！胎位不正急剖腹

美超微創辦人涉運送輝達晶片至中國　股價重挫

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

普丁開條件　以不幫伊朗換取川普放棄烏克蘭

更多

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面