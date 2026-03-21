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川習會延期誰有利？　專家：送北京「一手好牌」

▲▼ 美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普提議延後原定於3月底舉行的川習會。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）提議延後原定於3月底舉行的川習會，雖然美方主動要求推遲，但多名知情人士與專家分析，此舉反而可能對北京有利。隨著美國陷入與伊朗的軍事衝突，延期不僅讓中方有機會避開敏感的戰略難題，更可能在川普深陷戰爭泥淖、國內民調下滑之際，讓北京在談判桌上掌握更多籌碼。

伊朗戰爭成變數　北京恐因「延期」避開敏感議題

根據多位知情的中方人士透露，川普提議將這場攸關美中關係的峰會延後5到6週，這對北京來說未必是壞事。

目前美國正與伊朗開戰，而伊朗正是中國在近東地區最重要的戰略夥伴，延期能讓雙方暫時避開與戰爭相關的複雜問題。專家直言，若川普對這場威脅全球經濟的衝突失去掌控，中方的立場將會變得更加強硬。

儘管白宮先前預定會談於3月31日至4月2日舉行，但北京始終未正式確認。面對川普自認「中國對延期沒意見」，中方態度依然模糊，僅由外交部發言人林劍強調元首會晤具有「不可替代」的作用。

然而，知情人士透露，幕後情緒依然謹慎，甚至不排除雙方最終有人決定退出。

傳北京設下「紅線」　消息人士：傷及中方資產川普別想來

報導指出，北京對於這場峰會其實存有「紅線」。一名消息人士透露，「如果伊朗戰爭造成中國公民重大傷亡，或是中方在該地區的資產嚴重受損，那麼川普就別想來了。」

中方在衝突前雖密切關注伊朗局勢，但並未料到美國會在習川會前夕發動攻擊，這也為即將到來的會面增添變數。

儘管局勢緊張，中國外交部長王毅在戰爭爆發一週後的記者會上，仍稱2026年是「中美關係的關鍵一年」。此番言論被外界解讀為，中方雖保持戒心，但仍致力於促成這場能讓兩大強權關係重整的會晤。

川普內外交困　吳心伯：中方可以「等一下」

復旦大學美國研究中心主任吳心伯分析，川普的延期提議暴露了其政府對戰爭結束時程的焦慮，「戰爭拖得越久，川普的挫折感就越強，他的弱點也會越明顯。在對付中國時，他會處於更加不利的地位。」他認為，中方與其操之過急，不如靜觀其變，「看川普到時候還剩多少牌」。

此外，川普在國內也面臨挑戰，包括美國最高法院2月裁定撤銷其緊急關稅，以及國內對伊朗戰爭評價兩極。若戰爭演變成持久戰，川普的支持度恐遭侵蝕。吳心伯指出，川普原本想速戰速決，如今卻已深陷泥淖。

籌備工作「不充分」　專家：延期讓中方鬆口氣

除了政治博弈，實務籌備也是一大關鍵，準備元首峰會極其複雜，連「拍照時習近平要走幾步路握手」都要嚴格規劃

吳心伯坦言，目前的準備工作被認為不充分，且川普政府的執行方式與以往政府大不相同，甚至未見國務卿先行訪華預備，因此延期反而讓中方外交官稍微鬆了口氣，爭取更多談判空間。

美中關係何去何從？　專家：競爭持續但不想撕破臉

針對未來走勢，亞洲協會政策研究中心研究員湯瑪斯（Neil Thomas）認為，中美關係最可能維持「競爭中求穩定」，雙方延期而非取消，說明誰都不想放棄元首外交。然而，伊朗戰爭仍是巨大的不確定因素。

榮鼎集團專家喬丹（Charles Austin Jordan）則分析，北京目前正採取「觀望」策略，若中方評估其經濟韌性能扛住全球衝擊，或者發現川普的談判地位因戰爭而削弱，北京在應對美國時，態度將會變得更加大膽。

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