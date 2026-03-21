清明將至七股納骨塔人潮湧現　南消三大設攤宣導防火防震守安全

▲南消第三大隊於七股納骨塔設攤宣導清明防火與防震觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



清明節將至，台南市七股區納骨塔湧現祭祖人潮，為確保祭祀期間公共安全，台南市政府消防局第三大隊七股分隊特別進駐現場設置宣導攤位，向民眾推廣防火、防震及居家消防安全觀念，提醒在慎終追遠的同時，也要把安全放在第一位。



消防人員指出，清明期間焚香燒紙與掃墓活動頻繁，稍有不慎即可能引發火災，因此特別加強宣導祭祖掃墓「四不二記得」原則，包括不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓紙錢飛揚、不燃放爆竹，以及記得撲滅餘燼、記得將垃圾帶走。並呼籲民眾焚燒紙錢應於指定爐具或集中燒設施內進行，避免在草叢或空曠地隨意點火。

消防局也強調，未經申請核准嚴禁田野引火燃燒。每逢清明前後，常有民眾為清理雜草而私自用火，一旦遇到強風，極易釀成火警，不僅威脅農地與住宅安全，也可能觸法受罰。建議以割草或清運方式處理雜草，降低風險。

發生地震，應立即就地避難，保護頭部並遠離可能掉落物，待搖晃停止後再依現場指示有序疏散。同時，七股分隊也加強居家消防安全宣導，包括提醒民眾定期檢修消防設備，確保滅火器、警報器及逃生設施正常運作；並宣導液化石油氣使用安全，強調瓦斯鋼瓶應選用合格業者、定期檢查管線並保持通風。此外，也提醒燃氣熱水器應安裝於室外通風處，避免一氧化碳中毒事故發生。

消防局第三大隊大隊長鄭誌峰表示，七股納骨塔每年清明期間人潮眾多，透過現場宣導可有效提升民眾防火與防災意識，避免憾事發生。

消防局長楊宗林指出，清明期間除加強墓區巡邏外，也持續推廣「以功代金」及「紙錢集中燒」等環保祭祀方式，兼顧追思與環境保護。

市長黃偉哲則呼籲，市民應遵守田野禁燒規定並落實防火措施，讓防災觀念深入家庭與社區，共同打造安全、韌性且宜居的台南。