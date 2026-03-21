約Tinder變仙人跳！男遭偷拍性愛片　得知女網友「真實身分」傻眼

圖文／鏡週刊

現代人速食愛情都透過交友軟體結識新朋友，中國就有一名男子透過交友軟體，結識一名心儀女子，並相約見面，但原本的浪漫邂逅竟成「仙人跳」勒索案件，且還是被跨性別人士設局。

綜合外媒報導，23歲的陸籍周姓男子，在菲律賓首都地區的奎松市（Quezon City），透過Tinder交友軟體結識一位化名為「Joel」的女子，並應邀前往對方其租賃的公寓，但2人發生性關係後，女子突然翻臉，並拿出偷拍的影片勒索，威脅周男若不支付8萬披索（約新台幣4萬多元），就會將影片公開， 周男擔心個人隱私曝光的恐懼之下，隨即支付款項。

不過嫌疑團夥收了錢並未因此罷手，反而得寸進尺，試圖再次索取更多的金錢，而周男因不堪其擾，最終決定向警方報案尋求協助。菲律賓警方獲報後，展開調查，研判決定策畫誘捕行動，於上個月的某天在奎松市一家便利商店外，當場逮捕前來收取贖金的4名嫌犯，目前均被移送至奎松市檢察官辦公室，未來將會面臨搶劫（勒索）罪的指控。

值得一提的是，嫌疑人年齡介於18歲到21歲之間，且均是跨性別人士，居住在帕賽市（Pasay City）。

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