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永仁四強22分慘敗給北一　主帥時超傑說敢輸才會贏、明天要拚第三名

▲永仁高中總教練時超傑、球員黃翊蓁、吳沛萱。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲永仁高中總教練時超傑（中）、球員黃翊蓁（右）、吳沛萱（左）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽女子組四強賽今（21日）在台北小巨蛋火熱開打，上屆亞軍永仁高中挑戰頭號種子北一女中，然而他們火力全場遭壓制，苦戰過後最後仍以76比98不敵對手，只能爭奪季軍，不過永仁總教練時超傑賽後樂觀表示，這場高壓比賽對高一、高二為主的球員是極佳的經驗值，「有輸才會贏」，並預言明天將會贏下季軍戰。

開賽首節，永仁高中靠著黃翊蓁火力支援，一度與北一女陷入拉鋸。然而進入第二節後，北一女加強防守壓迫，導致經驗尚淺的永仁球員出現緊張與手感不佳的狀況，北一女趁勢發動快攻將比分拉開，半場結束已取得雙位數領先。儘管分差一度擴大到20分以上，永仁小將在下半場並未放棄，黃翊蓁與吳沛萱在第四節接連取分，試圖縮小差距。雖然最終以22分差落敗。

永仁主帥時超傑賽後大方承擔敗戰責任，他強調今年陣容以高一、高二球員為主，原本就是以「累積經驗」為首要目標， 「輸球教練要負最大責任，但我常覺得有輸才會贏。這兩場四強決賽對這批孩子來說，經驗值的提升是巨大的。雖然今天因為緊張或壓力影響了表現，但她們沒有輕言放棄。我恭喜北一女，也樂觀看待這場球，在這種高壓環境下打球，對球員未來的成長絕對是動力。」

▲永仁高中總教練時超傑。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲永仁高中總教練時超傑。（圖／記者蔡厚瑄攝）

今日攻下全場最高24分的黃翊蓁賽後反省，認為心態上的不足是今日落敗的主因，她坦言開賽落後太多時，拚戰的精神一度下滑，導致動作放不開，但她也堅定表示：「明天我們會贏，我們會修正錯誤，明天一定會更好。」

▲永仁高中總教練時超傑、球員黃翊蓁、吳沛萱。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲永仁高中球員黃翊蓁。（圖／記者蔡厚瑄攝）

第一次踏入小巨蛋場地的吳沛萱，則形容今日的心情是「緊張大過於興奮」，導致前三節手感冰冷、心態幾乎崩掉，直到中場教練提醒「輸了教練來承擔、放開去打」，她才在第四節找回進攻節奏， 「雖然第四節才放開已經太晚了，但我會把這場經驗帶到明天，希望順利拿下第三名。」

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