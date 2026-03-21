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激戰到一半！男友「突告白1句話」她瞬間冷掉：該放生？

▲▼ 飯店,偷吃,床單,滾床,住宿。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友在Dcard發文抱怨，男友在親熱時，竟脫口而出「還是喜歡妳化妝的樣子」，甚至要求她洗澡時，先不要洗臉和頭髮，讓她瞬間興致全失，事後回想更覺對方極度膚淺。

「臉跟頭髮不用洗！」男友親熱吐真言...她瞬間冷掉

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原PO透露，昨晚與男友親熱到一半，對方竟冒出一句，「寶寶，我還是喜歡妳化妝的樣子，不過妳現在也可愛。」這番話讓她當場傻眼，甚至聯想到之前男友曾要求她洗澡「避開臉和頭髮」，原以為是對方迫不及待，現在才驚覺是為了保留「完妝」的樣貌。

女網友不禁難過表示，聽完真的很失望，覺得男友太過膚淺，甚至考慮是否要聽從朋友建議，選擇放生對方。

第一眼看頭髮不膚淺、看腿就淘汰？　網酸爆：這邏輯雙標

對此，網友們紛紛回應，「這傢伙...性癖居然是粉底液啊？」「有沒有可能原本就是外貌協會了」、「妳覺得他喜歡妳化妝的樣子是膚淺，那妳化妝幹嘛？妳化妝不就是覺得化妝有用嗎？妳也膚淺啊」、「一個女孩用化妝騙了男孩，某天當男孩發現女孩素顏很醜時，他沒有生氣，也沒有責怪，只希望女孩能繼續化妝，讓自己活在謊言裡」。

原PO還提到，當初被男友吸引，是因為對方自稱第一眼是看她的「眼睛與長髮」，而非她認為「偏膚淺」的腿部。然而，這番論點讓不少網友傻眼，認為原PO對「部位」的歧視本身就很矛盾，「妳自己愛膚淺又嫌別人膚淺，果然雙標」、「雙標適合什麼自己知道」、「膚淺腿控路過」、「我男友說男生一定先看臉再往下看腿，臉不好看腿好看也不愛」。

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