在高市早苗面前「開珍珠港玩笑」　他曝川普態度：只對1類人客氣

▲美國總統川普在白宮會晤日本首相高市早苗。（圖／路透）

網搜小組／曾筠淇報導

美國總統川普的外交作風常成為焦點。網紅Cheap近日發文分享觀察，指出川普接見日本官員時，拿珍珠港事件來「臭」，直言其毫不留情面。他進一步分析川普對待各國的態度，認為川普對擁有核彈的國家領袖往往客氣讚美，但面對無核彈盟友卻常出言嘲諷。

提珍珠港事件狂酸！讓高市早苗尷尬

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網紅Cheap在臉書粉專發文提到，川普近期與日本首相高市早苗會面，被記者問及打擊伊朗為何未通知盟友時，稱「要說奇襲，還有誰比日本更有經驗？當年珍珠港，你們可沒先通知我啊，日本應該最懂這招的效果」。這番言論讓高市早苗面露尷尬。Cheap就說，川普直接提起別人的歷史瘡疤，完全不給面子。

點出川普態度！對擁核國領袖讚譽有加

針對川普的應對方式，Cheap觀察到，川普面對擁有核彈的國家總是特別客氣，對習近平、普丁與金正恩等領袖皆給予高度評價。例如稱呼習近平為偉大領導人、將金正恩視為朋友，提到普丁時語氣甚至會放柔，似乎對強人有莫名的崇拜。

沒核彈盟友遭諷！調侃多國領袖不留情

反觀沒有核彈的國家，即使是盟友也常遭嘲諷。Cheap舉例，川普曾嗆聲烏克蘭總統無籌碼，也批評台灣是晶片小偷。面對德國總理時，更調侃諾曼第登陸對德國來說不太愉快，讓對方尷尬。他總結，川普的作法宛如面對擁核國就是好兄弟，無核國就只能先扛下他的嘲諷段子。