昔挺一邊一國今護李貞秀遭批　陳昭姿：加料辱罵者不排除提告

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部長劉世芳日前出席內政委員會時，不理會民眾黨立委李貞秀要求上備詢台，民眾黨為此在昨20日院會時提出譴責案，同黨立委陳昭姿直言，既然要單一國籍，民進黨有本事說「台灣中國，一邊一國」。面對網友的留言批評，陳昭姿今（21日）在臉書說，兩岸兩國不是立委喊了算，至少陳水扁任內有親自喊出；他說，「請注意，加料辱罵我的，我不排除提告」。

陳昭姿今在臉書敬告氣急敗壞瘋狂湧進的訊息與留言，第一，她本人長期主張台灣中國一邊一國，「我擔任過一邊一國行動聯盟理事長，也擔任過一邊一國行動黨的不分區立委候選人」。

陳昭姿強調，感情主張是一件事，但法律地位是另一件事，這件事在民進黨完全執政時期，從沒有在法律，包括憲法與兩岸人民關係條例，企圖或努力提出修正案。後者林宜瑾立委個人近期提出名稱改變，但又莫名的撤案了。

「兩岸兩國不是你個人喊了算，也不是立委喊了算。」陳昭姿說，陳水扁總統至少曾經在2002年8月世界台灣人大會宣稱台灣是一個主權獨立的國家，喊出台灣中國一邊一國，「這件事由總統親自說出來，至少有宣示性意義，其他人說什麼都只是言論自由而已」。

陳昭姿表示，網友瘋狂期待熱愛的世界職棒經典賽，一次又一次，台灣是用「中華台北隊」出賽，怎不見你們抗議，都沉默以對嗎？她呼籲，砲火刀劍向外吧，世界貿易組織25年來首次拒絕台灣參加，「台灣中國一邊一國」這8個字，不是在自家喊，不是在國會叫，而是要去告訴全世界。

陳昭姿說，名字是給別人叫，一生行走各處使用，一定要能坦然地寫在各種文件裡，出席各種場合使用的名牌，「你的個人名字如此，國家的名字當然更該如此」。

最後，陳昭姿提醒，「請注意，加料辱罵我的，我不排除提告」，只寫「台灣中國一邊一國」八個字的，請恕我無法一一回應，但她會表達認同。